Una funcionaria declaró que le prestó su tarjeta de crédito a Manuel Adorni para comprar un monitor gamer de más de $2 millones

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un nuevo capítulo. Laura Schiuma, directora general de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno, declaró como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita y confirmó que le prestó su tarjeta de crédito al entonces funcionario para comprar un monitor gamer valuado en más de $2 millones.