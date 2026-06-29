Una funcionaria declaró que le prestó su tarjeta de crédito a Manuel Adorni para comprar un monitor gamer de más de $2 millones

Resumen para apurados
- Una funcionaria declaró este lunes en Comodoro Py que prestó su tarjeta a Manuel Adorni para comprar un monitor de $2 millones, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
- Adorni, quien renunció el sábado, vinculó tarjetas de empleados a su Mercado Pago para comprar bienes. Schiuma confirmó que él le reintegró el dinero del monitor en efectivo.
- El fiscal Pollicita ordenó un peritaje patrimonial sobre Adorni y su esposa para detectar inconsistencias, lo que definirá el futuro judicial del exjefe de Gabinete imputado.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un nuevo capítulo. Laura Schiuma, directora general de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno, declaró como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita y confirmó que le prestó su tarjeta de crédito al entonces funcionario para comprar un monitor gamer valuado en más de $2 millones.
Schiuma, cuya área depende de la Jefatura de Gabinete, se presentó en los tribunales de Comodoro Py luego de ser citada por la Justicia.
Su testimonio cobró relevancia porque la investigación detectó que Adorni realizó distintas compras utilizando tarjetas de crédito de terceros, en su mayoría pertenecientes a empleados de la Vocería Presidencial y de otras dependencias bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Durante su declaración, la funcionaria explicó que había acordado con su entonces jefe que él le devolvería el dinero en efectivo, consignó TN.
El producto adquirido fue un monitor Samsung Odyssey Oled G8, cuyo valor ascendió a $2.185.000. La compra quedó registrada el 19 de agosto de 2025, cuando Adorni todavía no había sido designado jefe de Gabinete y percibía un salario cercano a los $3,5 millones mensuales.
Cómo llegó la Justicia a esa operación
La citación de Schiuma se produjo luego de que la Justicia analizara informes bancarios de Adorni solicitados a distintas entidades financieras.
Según la investigación, el ex funcionario había vinculado a su cuenta de Mercado Pago tarjetas de crédito pertenecientes a terceros, lo que permitió a los investigadores identificar las operaciones realizadas y establecer el destino final de los bienes adquiridos.
La causa también detectó un mecanismo similar en otras compras efectuadas con tarjetas de empleados del mismo organismo.
Entre ellas aparecen proyectores que fueron abonados con dos tarjetas de crédito pertenecientes a Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública.
Esas compras fueron realizadas seis días antes de la adquisición del monitor gamer.
De acuerdo con la hipótesis de la Justicia, tanto esos proyectores como el monitor estaban destinados a equipar la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Nuevas medidas sobre el patrimonio
En los últimos días, el fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete.
Entre ellas solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) un informe técnico sobre el patrimonio tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti.
Ese estudio será considerado una de las pruebas centrales de la causa, ya que permitirá comparar los ingresos declarados por ambos con la evolución de sus bienes.
Entre los activos bajo análisis figuran un departamento en Caballito, una casa en el country Indio Cuá y ahorros tanto en pesos como en dólares, con el objetivo de determinar si existen inconsistencias que requieran nuevas explicaciones.
La renuncia de Adorni
El sábado, Manuel Adorni presentó su renuncia como jefe de Gabinete en medio de la presión generada por el avance de la investigación judicial.
"Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia", expresó el ahora exfuncionario.
También sostuvo: "Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados".