Las reacciones de los políticos por la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Ministros de la Nación

Lo que tenés que saber

Manuel Adorni dejó de ser el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei. El desenlace llegó después de tres meses y medio de escándalo por el crecimiento de su patrimonio desde que ingresó a la función pública, motivo por el cual es investigado por enriquecimiento ilícito.

Como en sus últimos movimientos antes de dejar de ser funcionario, el timing del anuncio volvió a coincidir con el devenir del Mundial 2'26. La noche previa al inicio de la Copa del Mundo, Adorni habló con la prensa y presentó su declaración jurada. En plena ceremonia inaugural, la documentación quedó disponible al público en el sitio de la Oficina Anticorrupción. Y este sábado, horas antes del partido entre Argentina y Jordania, confirmó que daba un paso al costado. La decisión había empezado a gestarse el jueves, en medio de fuertes tensiones internas entre el oficialismo y la oposición.