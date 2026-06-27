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Las reacciones de los políticos por la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Ministros de la Nación

DEFENSA. Milei sostuvo hasta este sábado a Adorni como jefe de Gabinete.
DEFENSA. Milei sostuvo hasta este sábado a Adorni como jefe de Gabinete. FOTO TOMADA DE PAGINA12.COM.AR

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, afirmó el jefe de Gabinete.

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Lo que tenés que saber

Manuel Adorni dejó de ser el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei. El desenlace llegó después de tres meses y medio de escándalo por el crecimiento de su patrimonio desde que ingresó a la función pública, motivo por el cual es investigado por enriquecimiento ilícito.

Como en sus últimos movimientos antes de dejar de ser funcionario, el timing del anuncio volvió a coincidir con el devenir del Mundial 2'26. La noche previa al inicio de la Copa del Mundo, Adorni habló con la prensa y presentó su declaración jurada. En plena ceremonia inaugural, la documentación quedó disponible al público en el sitio de la Oficina Anticorrupción. Y este sábado, horas antes del partido entre Argentina y Jordania, confirmó que daba un paso al costado. La decisión había empezado a gestarse el jueves, en medio de fuertes tensiones internas entre el oficialismo y la oposición.

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