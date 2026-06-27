Las reacciones de los políticos por la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Ministros de la Nación

Tras la renuncia de Adorni, Santilli es el principal candidato para asumir la Jefatura de Gabinete
El ministro del Interior reúne el mayor consenso dentro del oficialismo, aunque Pablo Quirno y Martín Menem también siguen en consideración. La decisión final quedará en manos de Javier Milei.Ver más
Myriam Bregman: "Adorni no es un error ni un exceso"
Adorni no es un error ni un exceso. pic.twitter.com/r9QRgI0jrE— Myriam Bregman (@myriambregman) June 27, 2026
Cuáles fueron los escándalos que involucraron a Manuel Adorni y lo llevaron a su renuncia
Investigaciones judiciales, denuncias por el uso de recursos públicos, cuestionamientos sobre su patrimonio y polémicas vinculadas a su entorno marcaron los últimos meses del ahora ex jefe de Gabinete.Ver más
Rodolfo Aguiar: "Te vas justo en el Día del Trabajador del Estado"
Lo que es el karma Manuel!! Te vas justo en el Día del Trabajador del Estado!! Después de festejar los despidos, que lindo regalito nos hiciste!!— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 27, 2026
Muy feliz día https://t.co/JFy5xXPE88
Las palabras de Maslatón, un ex aliado de Milei
Adorni, esto es ridículo. Si las acusaciones son falsas y no te afanaste un mango, para qué diablos renunciás? Tus actos políticos confirman las incriminaciones. https://t.co/4iyFTZT9Bt— Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 27, 2026
"La confianza y la ética son fundamentales": el tuit de Patricia Bullrich tras la renuncia de Manuel Adorni
La senadora se expresó en las redes sociales luego de que se confirmara la salida del jefe de Gabinete.Ver más
Victoria Tolosa: "Son corruptos. Fin"
Son corruptos. Fin.https://t.co/fDgZ15T6LF— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) June 27, 2026
El reacción de Patricia Bullrich
La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 27, 2026
El respaldo de Karina Milei
Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven.— Karina Milei (@KarinaMileiOk) June 27, 2026
Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5
La renuncia de Manuel Adorni y el respaldo de Karina Milei: "Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida"
La salida del funcionario se oficializó antes del partido de la Selección para amortiguar el impacto político del escándalo patrimonial.Ver más
"Me han tratado de delincuente y corrupto": la dura carta con la que Adorni presentó su renuncia
El ex jefe de Gabinete denunció una "carnicería mediática", aseguró que dejó el cargo para proteger a su familia y reivindicó su gestión en el Gobierno.Ver más
Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete tras el escándalo de su declaración jurada
El funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito y acorralado por la presión del Congreso y de sus propios aliados, abandonó el cargo que ocupaba desde noviembre de 2025.Ver más
Horas decisivas para Manuel Adorni: presentaría su renuncia antes del partido de Argentina
El jefe de Gabinete espera un posible encuentro con Javier Milei en Olivos antes de definir su futuro. ¿Quién sería su eventual reemplazo?Ver más
Qué se sabe hasta ahora de la reunión entre Javier Milei y Manuel Adorni que define el futuro del jefe de Gabinete
La reunión comenzó poco antes de las 9 de la mañana. Se trata de un encuentro clave para resolver una de las mayores crisis internas del Gobierno.Ver más
Adorni, un capítulo tóxico e interminable y cómo la realidad dinamitó la tozudez de Milei
Por Hugo E. Grimaldi para LA GACETA.Ver más
Milei recibe en Olivos a Manuel Adorni y define el futuro del jefe de Gabinete
El Presidente mantiene un reunión con el jefe de Gabinete; en la Casa Rosada aseguran que el ministro coordinador presentará la renuncia.Ver más
Lo que tenés que saber
Manuel Adorni dejó de ser el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei. El desenlace llegó después de tres meses y medio de escándalo por el crecimiento de su patrimonio desde que ingresó a la función pública, motivo por el cual es investigado por enriquecimiento ilícito.
Como en sus últimos movimientos antes de dejar de ser funcionario, el timing del anuncio volvió a coincidir con el devenir del Mundial 2'26. La noche previa al inicio de la Copa del Mundo, Adorni habló con la prensa y presentó su declaración jurada. En plena ceremonia inaugural, la documentación quedó disponible al público en el sitio de la Oficina Anticorrupción. Y este sábado, horas antes del partido entre Argentina y Jordania, confirmó que daba un paso al costado. La decisión había empezado a gestarse el jueves, en medio de fuertes tensiones internas entre el oficialismo y la oposición.