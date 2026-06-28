Terremoto en Venezuela: hay más de 1.400 muertos y son millones los damnificados

Más de 1.400 muertos, decenas de miles de desaparecidos y millones de damnificados dejan hasta ahora el doble sismo que sacudió Venezuela, que ayer allegó a las cruciales 72 horas en la búsqueda de sobrevivientes. El estado costero de La Guaira -vecino a Caracas- es el más golpeado por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que el miércoles a las 18.04 de Caracas sacudieron el país con segundos de diferencia.