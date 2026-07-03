Polémica en Córdoba: el ministro de Economía viajó a China con su esposa y lo comparan con Adorni

El viaje oficial del ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta, a China y a Singapur para participar en el World Economic Forum (WEF), quedó en el centro de la escena política. La presencia de su esposa en la comitiva despertó fuertes críticas de la Unión Cívica Radical (UCR), que trazó paralelismos con el caso de Manuel Adorni y presentó un pedido de informes ante la Legislatura provincial.