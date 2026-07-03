Polémica en Córdoba: el ministro de Economía viajó a China con su esposa y lo comparan con Adorni

Resumen para apurados
- El ministro de Economía de Córdoba, Guillermo Acosta, viajó en junio a China con su esposa al Foro Económico, desatando críticas de la oposición por sospecha de gastos públicos.
- La UCR comparó el caso con el de Manuel Adorni. El Gobierno provincial aclaró que el viaje lo financió el CFI y que la esposa costeó sus gastos por razones médicas del ministro.
- El conflicto se trasladará a la Unicameral cordobesa, donde el oficialismo deberá presentar pruebas de pago para frenar el desgaste político a la gestión del gobernador Llaryora.
El viaje oficial del ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta, a China y a Singapur para participar en el World Economic Forum (WEF), quedó en el centro de la escena política. La presencia de su esposa en la comitiva despertó fuertes críticas de la Unión Cívica Radical (UCR), que trazó paralelismos con el caso de Manuel Adorni y presentó un pedido de informes ante la Legislatura provincial.
Mientras tanto, la oposición exigió transparencia sobre los costos, el Gobierno cordobés aseguró que no se utilizaron fondos públicos.
El "efecto Adorni" y las sospechas de la oposición
El legislador radical Miguel Nicolás, impulsor de la iniciativa parlamentaria, cuestionó la ética del funcionario al incluir a su pareja, Paola Di Rienzo, en una misión oficial. Nicolás comparó la situación con la controversia protagonizada meses atrás por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien sumó a su pareja a una comitiva en Nueva York. "¿Corresponde éticamente que viaje la mujer del ministro en este momento?", planteó el dirigente radical.
Desde la bancada opositora sostienen que la administración de Martín Llaryora intenta eludir el control de los gastos públicos. Por ello, el reclamo no se limita a la figura de la esposa de Acosta, sino que busca determinar si otros familiares, como un presunto cuñado del ministro, integraron la delegación que visitó Dalian y Singapur entre el 23 y el 25 de junio.
Razones médicas y financiamiento externo
Ante la escalada del conflicto, el Gobierno de Córdoba fue tajante. "Ni un centavo del erario provincial se destinó a esta misión", dijeron. Según fuentes oficiales, el viaje de Acosta fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y los organizadores del evento, dado que Córdoba fue invitada como gobierno subnacional por primera vez en la historia del Foro Económico Mundial.
En cuanto a la presencia de Di Rienzo, el ministro Acosta reveló una razón de salud personal. Tras sufrir un episodio de "amnesia global transitoria" en febrero de este año, sus médicos le prescribieron viajar acompañado en trayectos largos por alguien que pueda tomar decisiones ante una emergencia.
"Mi señora me acompaña cubriéndose ella todos sus costos y sin participar de ninguna actividad oficial", aclaró el titular de Economía a "La Voz", al señalar que por esta misma condición médica ya se había bajado de una gira anterior a Estados Unidos.
Los puntos clave del pedido de informes en la Legislatura
El conflicto se trasladará ahora a la Unicameral cordobesa, donde el bloque radical exigirá respuestas sobre nueve puntos específicos. El pedido solicitará la nómina completa de los funcionarios y familiares que integraron la comitiva, el cronograma detallado de reuniones en China y Singapur, y los comprobantes de pago que acrediten que los gastos de los particulares no fueron derivados al Estado.
Desde el oficialismo calificaron el planteo opositor como una "operación política" destinada a desgastar la gestión de Llaryora. Sin embargo, el expediente tomará estado parlamentario en la próxima sesión y pasará a comisión, donde se espera que el Ministerio de Economía presente la documentación respaldatoria para clausurar la polémica sobre el uso de recursos y la transparencia en las misiones internacionales de la provincia.