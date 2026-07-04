Sin Adorni, la mesa política pone en marcha tres reformas

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó para la próxima semana a una nueva reunión de la mesa política del Gobierno, en la que se analizará el avance de tres proyectos considerados prioritarios para la Casa Rosada: la reforma política, los cambios en el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. El encuentro marcará, además, el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete, luego de reemplazar a Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de la controversia por el crecimiento de su patrimonio durante su paso por la función pública.
De acuerdo con Infobae, será la primera vez que Santilli participe de estas reuniones como ministro coordinador. Hasta ahora asistía en su condición de ministro del Interior, cargo que ocupó antes de asumir la Jefatura de Gabinete.
Fuentes del oficialismo confirmaron al mismo medio que la convocatoria fue realizada por Karina Milei, quien asumió la conducción de estos encuentros tras la salida de Adorni. La mesa política funciona como un ámbito de coordinación de la gestión nacional, donde se analizan tanto la marcha del Gobierno como la agenda legislativa y las principales reformas impulsadas por la Casa Rosada.
Además de la hermana del Presidente, integrarán la reunión el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales, Eduardo “Lule” Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo y, por primera vez, el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.
El encuentro previsto para el martes será el primero sin la presencia de Adorni. Un funcionario que participará de la reunión señaló que el principal cambio será precisamente esa ausencia, mientras que el resto de la agenda mantendrá los temas habituales.
Reformas prioritarias
De acuerdo con Noticias Argentinas, la reforma política figura entre las principales apuestas del oficialismo para este período legislativo. La iniciativa apunta a introducir cambios en distintos aspectos del sistema electoral e institucional y el Gobierno intentará reunir los consensos necesarios para avanzar con su aprobación en el Congreso.
Otro de los ejes será la revisión del régimen de Zona Fría. La administración de Javier Milei pretende redefinir el esquema de subsidios a las tarifas de gas como parte de la estrategia de reducción del gasto público que impulsa el Ministerio de Economía.
En tanto, la tercera prioridad será modificar el proyecto de Inocencia Fiscal, presentado semanas atrás por el Poder Ejecutivo. La propuesta busca ampliar el alcance del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias y profundizar los cambios en el vínculo entre los contribuyentes y la administración tributaria.
A estas iniciativas se suma el proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), anunciado por el presidente Javier Milei. La reforma apunta a fortalecer la autonomía de la entidad monetaria y limitar el financiamiento del Tesoro mediante emisión. El mandatario anticipó que la iniciativa será enviada al Congreso en las próximas semanas y la definió como una de las transformaciones económicas más relevantes de su gestión.
Sin embargo, dentro de la mesa política reconocen que el debate central será la reforma electoral. En ese marco, el Gobierno mantiene conversaciones con distintos gobernadores para suspender -aunque no eliminar de manera definitiva- las PASO nacionales. Como parte de esa negociación, evalúa incorporar un sistema de listas colectoras dentro del esquema de Boleta Única de Papel, lo que permitiría que diferentes espacios compitan por separado en determinadas categorías, pero adhieran sus listas a la boleta presidencial de Javier Milei sin necesidad de conformar alianzas electorales formales.