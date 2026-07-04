Sin Adorni, la mesa política pone en marcha tres reformas

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó para la próxima semana a una nueva reunión de la mesa política del Gobierno, en la que se analizará el avance de tres proyectos considerados prioritarios para la Casa Rosada: la reforma política, los cambios en el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. El encuentro marcará, además, el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete, luego de reemplazar a Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de la controversia por el crecimiento de su patrimonio durante su paso por la función pública.