El Gobierno presentará el lunes su plan para afrontar los pagos de deuda hasta fines de 2027

Resumen para apurados
- El lunes, el ministro de Economía Luis Caputo presentará en Argentina el plan financiero de deuda para el período 2026-2027, detallando vencimientos y fuentes de pago.
- El anuncio surge tras la refinanciación de USD 6.000 millones de deuda del Banco Central hasta 2028, mediante ofertas que superaron el monto licitado usando títulos BONAR.
- La medida busca fortalecer la liquidez en dólares, mejorar la previsibilidad cambiaria y consolidar la confianza de los mercados internacionales ante el año electoral.
El Gobierno confirmó que el próximo lunes dará a conocer el programa financiero del Tesoro para el período 2026-2027, una hoja de ruta que incluirá el cronograma de vencimientos de deuda en dólares y las fuentes de financiamiento previstas para afrontar esos compromisos.
El anuncio estará encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y se producirá pocos días después de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informara la refinanciación de préstamos internacionales por un total de U$S6.000 millones.
La medida fue interpretada como una señal positiva para los mercados y un refuerzo financiero de cara al año electoral.
Refinanciación de deuda y nuevos plazos
La operación comunicada por el BCRA contempla la cancelación de las operaciones de pase pasivo (REPO) y su renegociación con otras diez entidades bancarias por un monto superior, con vencimiento previsto para septiembre de 2028.
A través de esta nueva transacción, la autoridad monetaria refinanció la totalidad de los vencimientos de esos instrumentos correspondientes a 2026 y 2027. Según explicó en un comunicado, la medida "fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local".
Desde el organismo también señalaron que, además de mejorar el perfil de vencimientos, la operación permitirá reducir el costo de financiamiento e incrementar la cantidad de bancos internacionales participantes.
Bonar y fuerte demanda en la licitación
Al igual que en la operación anterior, el Banco Central, conducido por Santiago Bausilli, precisó que "la operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA".
Asimismo, destacó el interés que despertó la licitación entre las entidades financieras internacionales. "En la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por U$S8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA", completó el comunicado.