El Gobierno presentará el lunes su plan para afrontar los pagos de deuda hasta fines de 2027

A través de esta nueva transacción, la autoridad monetaria refinanció la totalidad de los vencimientos de esos instrumentos correspondientes a 2026 y 2027. Según explicó en un comunicado, la medida "fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local".