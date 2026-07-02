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Las reservas del Banco Central superaron los U$S48.000 millones

La autoridad monetaria incorporó U$S25 millones este jueves y ya suma más de U$S11.200 millones adquiridos en 2026.

El Banco Central sumó 120 jornadas con saldo positivo.
El Banco Central sumó 120 jornadas con saldo positivo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Banco Central de la República Argentina superó los U$S 48.000 millones en reservas este jueves tras hilvanar 120 jornadas de compras en el mercado oficial de divisas.
  • Con la compra de U$S 25 millones, la entidad a cargo de Santiago Bausili superó la meta anual mínima prevista para 2026 bajo el nuevo esquema monetario iniciado en enero.
  • Este logro consolida la estabilidad cambiaria pese a la menor intervención en junio y la creciente demanda de divisas, mejorando las proyecciones de reservas para fin de año.
Resumen generado con IA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó este jueves 120 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado. Con la adquisición de U$S25 millones, la entidad ya acumuló más de U$S11.200 millones en lo que va de 2026 y superó la meta anual prevista para la acumulación de reservas.

Desde la entrada en vigencia del nuevo esquema monetario en enero, la autoridad monetaria, a cargo de Santiago Bausilli, incorporó U$S11.215 millones mediante operaciones en el mercado y operaciones en bloque. 

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En todo el año, únicamente el 2 de enero registró un saldo negativo, mientras que el resto de las jornadas finalizaron con compras de divisas. El mayor ingreso diario se produjo el 10 de abril, cuando la entidad sumó U$S457 millones.

El Banco Central ya alcanzó el objetivo previsto para 2026

Las proyecciones oficiales estimaban que el saldo neto comprador de este año se ubicaría entre U$S10.000 millones y U$S17.000 millones, según el comportamiento del ingreso de divisas y la demanda de pesos.

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En ese contexto, Bausili había señalado que la evolución de esos dos factores sería determinante para cumplir con las metas fijadas. Con el nivel de compras acumulado hasta el momento, la autoridad monetaria ya logró superar el piso del objetivo anual, consignó Infobae.   

Menor intervención durante junio

Durante junio, el Banco Central moderó el ritmo de sus intervenciones para evitar un aumento de la presión sobre el tipo de cambio. Ese mes también se incrementó la demanda de dólares y la cotización avanzó más de un 5%, superando por primera vez desde octubre de 2025 el índice de inflación.

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Las compras de divisas durante junio totalizaron U$S1.418 millones, una cifra inferior a los U$S2.596 millones registrados en mayo. De esta manera, el sexto mes del año se convirtió en el segundo de menor volumen de adquisiciones de 2026, solo por encima de enero.

En tanto, durante los dos primeros días hábiles de julio, el Banco Central ya incorporó otros U$S50 millones.

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