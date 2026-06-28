La familia de Ernestina Pais tomó una decisión de último momento sobre su velorio

Resumen para apurados
- La familia de Ernestina Pais realizará su velatorio este domingo en la cochería Zuccotti Hermanos tras su trágico fallecimiento en un accidente ferroviario en San Isidro.
- Aunque inicialmente no planeaban una ceremonia abierta, decidieron despedirla antes de trasladar sus restos al panteón de actores del Cementerio de la Chacarita.
- Su repentina muerte a los 54 años generó conmoción y múltiples homenajes de colegas en redes, destacando su legado en el periodismo y el espectáculo argentino.
La muerte de Ernestina Pais a los 54 años generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y periodístico. Mientras continúan las muestras de cariño y los homenajes de colegas, amigos y seguidores, su familia confirmó los detalles del último adiós que le brindarán a la conductora.
En un primer momento trascendió que no habría una ceremonia abierta para despedirla. Sin embargo, durante las últimas horas del sábado sus seres queridos decidieron organizar un velatorio para acompañarla en su despedida.
Dónde y a qué hora será el velatorio de Ernestina Pais
La ceremonia se llevará a cabo este domingo en Zuccotti Hermanos, donde familiares, amigos y personas cercanas podrán darle el último adiós entre las 8 y las 11.30 de la mañana. Finalizado el velatorio, los restos de la periodista serán trasladados al panteón de actores del Cementerio de la Chacarita, donde descansarán definitivamente.
La confirmación de la ceremonia llegó pocas horas después del trágico accidente ocurrido el viernes por la noche en un paso a nivel del Tren de la Costa, en San Isidro, donde la conductora perdió la vida tras ser embestida por una formación ferroviaria.
La despedida de colegas y seguidores
Desde que se conoció la noticia de su fallecimiento, numerosas figuras del espectáculo, el periodismo y la televisión expresaron públicamente su dolor y recordaron a Ernestina Pais por su extensa trayectoria profesional y por la calidez humana que la caracterizaba.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de afecto, anécdotas y homenajes que reflejaron el cariño que cosechó a lo largo de su carrera, mientras familiares y amigos se preparan para despedirla en una ceremonia íntima antes de su traslado al Cementerio de la Chacarita.