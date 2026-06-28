La familia de Ernestina Pais tomó una decisión de último momento sobre su velorio

Dónde y a qué hora será el velatorio de Ernestina Pais

La ceremonia se llevará a cabo este domingo en Zuccotti Hermanos, donde familiares, amigos y personas cercanas podrán darle el último adiós entre las 8 y las 11.30 de la mañana. Finalizado el velatorio, los restos de la periodista serán trasladados al panteón de actores del Cementerio de la Chacarita, donde descansarán definitivamente.