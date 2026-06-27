Murió Ernestina Pais: cómo recibió la noticia su hijo Benicio tras el trágico accidente

La periodista y conductora tenía 54 años cuando el automóvil que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel. Pasadas las horas desde el siniestro, se dieron a conocer los resultados preliminares de la autopsia, los cuales fueron publicados por el medio TN. Según el informe, la causa de muerte de Pais sería un “traumatismo encefalocraneano grave”.