Murió Ernestina Pais: cómo recibió la noticia su hijo Benicio tras el trágico accidente

Resumen para apurados
- La Policía bonaerense notificó a Benicio Guyot sobre la trágica muerte de su madre, Ernestina Pais, tras chocar su auto con el Tren de la Costa en San Isidro.
- El auto de Pais fue embestido por el Tren de la Costa en un paso a nivel. La autopsia reveló un traumatismo grave, en un marco de previos incidentes viales que la afectaban.
- El deceso de la conductora conmociona al espectáculo local y resalta su fuerte vínculo con su hijo Benicio, quien fue su pilar en su lucha por la salud mental.
Las horas posteriores al accidente que provocó la muerte de Ernestina Pais estuvieron marcadas por escenas de profundo dolor. Con el correr del tiempo se conoció cómo fue el momento en que su hijo, Benicio Guyot, fue informado del fallecimiento de la periodista.
La periodista y conductora tenía 54 años cuando el automóvil que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel. Pasadas las horas desde el siniestro, se dieron a conocer los resultados preliminares de la autopsia, los cuales fueron publicados por el medio TN. Según el informe, la causa de muerte de Pais sería un “traumatismo encefalocraneano grave”.
Cómo se enteró Benicio Guyot de la muerte de Ernestina Pais
Durante la emisión de LAM, Ángel de Brito compartió la información que, según explicó, le hicieron llegar fuentes vinculadas al caso y relató cómo habría actuado la Policía Bonaerense tras confirmar la muerte. “Acá me dicen que la Policía fue a buscar a su hijo a la casa para notificarlo del fallecimiento, obviamente”, comentó al aire.
“Ernestina venía ya de una seguidilla de accidentes que ella intentaba disimular las últimas veces porque estaba muy marcada con este tema. A ella le preocupaba no poder trabajar con el estigma de accidentarse a cada rato. La última vez que habló, que se había negado a hacer el control de alcoholemia y se le llevaron el auto", rememoró.
El fuerte vínculo entre Ernestina Pais y su hijo
Benicio Guyot nació de la relación entre Ernestina Pais y el fotógrafo y productor Alejandro Guyot. A lo largo de los años, la conductora habló en distintas oportunidades sobre el lugar fundamental que ocupaba la maternidad en su vida.
En entrevistas y publicaciones en redes sociales, solía compartir momentos junto a su hijo y expresar el orgullo que sentía por acompañarlo en su crecimiento. Durante los momentos más difíciles que atravesó, especialmente en sus tratamientos relacionados con la salud mental y las adicciones, Ernestina Pais reconoció públicamente que Benicio fue uno de los pilares que la impulsó a seguir adelante.
En más de una ocasión sostuvo que el amor y el acompañamiento de su hijo resultaron fundamentales para afrontar el proceso de recuperación y reconstrucción personal que atravesó en los últimos años.