Nacho Levy rompió el silencio tras la denuncia de Cecilia Ce: pidió perdón y habló de su salud mental
El periodista y referente de La Garganta Poderosa publicó un extenso comunicado tras las denuncias de su expareja Cecilia Ce. Pidió perdón, reconoció haber sostenido "dinámicas emocionalmente violentas" y anunció que profundizará un tratamiento de salud mental.
Resumen para apurados
- Nacho Levy se disculpó en redes sociales y anunció un tratamiento de salud mental tras ser denunciado en Argentina por violencia emocional por su expareja Cecilia Ce.
- Tras las denuncias públicas de la sexóloga Cecilia Ce y otras exparejas, la organización social La Garganta Poderosa apartó a Levy de su conducción aplicando su protocolo interno.
- El caso expone la revisión de conductas violentas en ámbitos militantes y sienta un precedente sobre la aplicación de protocolos de género en organizaciones sociales del país.
Nacho Levy habló públicamente por primera vez luego de las denuncias realizadas por su expareja, la sexóloga Cecilia Ce, quien lo acusó de ejercer abuso emocional. A través de un extenso comunicado difundido en sus redes sociales, el periodista y referente de La Garganta Poderosa pidió disculpas, reconoció haber sostenido "dinámicas emocionalmente violentas" y anunció que profundizará un tratamiento de salud mental.
Su mensaje llegó pocos días después de que el movimiento social decidiera apartarlo de sus funciones tras activar el protocolo interno para casos de violencia de género.
Nacho Levy pidió disculpas públicas
En el comunicado, Levy aseguró que siente la necesidad de asumir su responsabilidad y dirigirse especialmente a las personas que pudieron verse afectadas por sus comportamientos.
"Necesito pedirles perdón a quienes hayan padecido de mi lado dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia; violencia psicológica, que desde adentro no se ve", manifestó.
El periodista aclaró que sus palabras no buscan minimizar los hechos ni responder a las versiones difundidas públicamente.
"Sé que no se repara con palabras y que diga lo que diga será usado en mi contra. Pero nada me parece peor que arruinar con mi proceso personal al proceso colectivo o atragantarme la necesidad de pedir disculpas a personas que fueron y serán muy valiosas para mí", dijo.
Reconoció relaciones tóxicas y anunció un tratamiento
Levy admitió haber protagonizado vínculos que hoy identifica como dañinos y señaló que esas conductas forman parte de prácticas que distintos espacios militantes vienen revisando.
"Generé relaciones tóxicas y fui protagonista de prácticas que la militancia viene revisando y transformando", manifestó.
Además, sostuvo que asume plenamente la responsabilidad por sus acciones.
"No pretendo salpicar a nadie ni diluir los señalamientos a mi persona en patrones generales, porque tengo claro mi responsabilidad y mi obligación: trabajar en mí, para regular mi ánimo, sanar heridas y poder sumar sin restar", aclaró.
En ese contexto, confirmó que profundizará un tratamiento de salud mental, al que definió como su prioridad.
"Me tocan horas duras" y mi compromiso será "profundizar en un tratamiento intenso de salud mental", expresó, al tiempo que consideró ese proceso como parte de una "reparación personal" que también contribuya a la reparación colectiva.
También reflexionó sobre las formas de violencia que pueden darse dentro de una relación.
"A veces no hay golpes ni delitos ni crímenes, pero hay dinámicas que sí son emocionalmente violentas".
"No me sentí un impostor"
En otro tramo del comunicado, Levy sostuvo que durante años priorizó el trabajo colectivo por encima de los vínculos personales.
"Sin detener la marcha, me enfoqué en la obra y descuidé el camino, poniendo ideas por delante de las personas".
Al mismo tiempo, afirmó que nunca se sintió un "impostor" dentro del movimiento social ni respecto del acompañamiento a sus compañeras de La Garganta Poderosa, aunque reconoció que hoy puede revisar esas contradicciones.
"Tal vez otros varones también puedan reconocer en el espejo del dolor que me toca atravesar hoy. Es más difícil verlas cuando uno siente que sí hay amor, cuando se vive con desmedida intensidad o cuando el vértigo nos lleva puestos".
Sobre el cierre de su mensaje volvió a pedir disculpas: "Pido perdón sin especulaciones del escarnio", escribió, y agregó que fue "devorado" por su ego. Finalmente, indicó que continuará su proceso acompañado por profesionales: "Intentaré cerrar la boca, escuchar y demostrar que las cosas del adentro también se pueden transformar. Lo siento mucho".
La denuncia de Cecilia Ce
La controversia comenzó días atrás, cuando la sexóloga Cecilia Ce, expareja de Levy, publicó una serie de mensajes en sus redes sociales en los que describió situaciones de abuso emocional, aunque sin mencionarlo de manera directa.
En uno de los textos sostuvo: "No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir".
Posteriormente compartió una publicación de la actriz Gloria Carrá, quien también fue pareja de Levy y aseguró haber atravesado "situaciones de violencia", además de expresar públicamente su respaldo a Cecilia Ce.
Días después, la periodista Sofía Monachelli contó que mantuvo una relación con Levy cuando tenía 18 años y afirmó haberse sentido identificada con el relato de la sexóloga.
"Una frase de ella me atravesó: 'Yo pude salir'. Sentí exactamente lo mismo. Puedo hablar después de 20 años".
La decisión de La Garganta Poderosa
Tras conocerse las denuncias públicas, La Garganta Poderosa informó que activó su protocolo interno de actuación frente a situaciones de violencia de género y resolvió apartar a Nacho Levy de la conducción del movimiento.
En el comunicado difundido por la organización señalaron: "No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos. Creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar, así como de cuidar la construcción que venimos llevando adelante, y a las personas que integramos este movimiento: lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización".