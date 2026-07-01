Encuentro federal, a 50 años del golpe: un cierre con el testimonio de Juan Falú

La participación de Falú se dará en la última mesa panel de la jornada, convocada a las 16 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho (25 de Mayo 474). Se titula “Expresiones culturales. Artistas, intelectuales, periodistas, entre la censura, la represión, la resistencia, el exilio y la memoria situada”; y contará con la participación de Verónica Ovejero (Inteph-UNT), Víctor Ataliva (Ises-Conicet), Rubén Elsinger (periodista) y Marcela Vignoli (investigadora independiente del Conicet-Facultad de Ciencias Naturales e IML), quien además se encargará de la coordinación. Oficiará de relatora Antonella Aparicio (becaria doctoral del Conicet).