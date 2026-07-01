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Encuentro federal, a 50 años del golpe: un cierre con el testimonio de Juan Falú

Concluye en la Facultad de Derecho el encuentro federal, a 50 años del golpe.

RECUERDOS. Falú debió exiliarse en Brasil durante los años 70.
RECUERDOS. Falú debió exiliarse en Brasil durante los años 70. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo
Hace 5 Hs

Las jornadas “Democracia y dictaduras a 50 años del golpe de Estado. Una mirada federal” concluirán hoy con una intensa programación, cuyo cierre estará a cargo de una figura trascendente de la cultura tucumana como es Juan Falú. Será el corolario de una serie debates realizados a lo largo de tres días con la participación de investigadores de distintas ramas de las ciencias sociales llegados de varias provincias.

Este encuentro es organizado por el Comité de Derechos Humanos del Conicet NOA Sur, la Legislatura, la Facultad de Derecho de la UNT y el Centro de Estudios en Derechos Humanos de esa unidad académica. Su objetivo es poner en el tapete los hechos que sucedieron antes y luego del golpe militar de 1976 y analizar las consecuencias que tienen en el presente.

Un ejercicio de memoria a 50 años del golpe de Estado, de la mano de la editorial universitaria

Un ejercicio de memoria a 50 años del golpe de Estado, de la mano de la editorial universitaria

La participación de Falú se dará en la última mesa panel de la jornada, convocada a las 16 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho (25 de Mayo 474). Se titula “Expresiones culturales. Artistas, intelectuales, periodistas, entre la censura, la represión, la resistencia, el exilio y la memoria situada”; y contará con la participación de Verónica Ovejero (Inteph-UNT), Víctor Ataliva (Ises-Conicet), Rubén Elsinger (periodista) y Marcela Vignoli (investigadora independiente del Conicet-Facultad de Ciencias Naturales e IML), quien además se encargará de la coordinación. Oficiará de relatora Antonella Aparicio (becaria doctoral del Conicet).

La militancia durante su etapa de estudiante universitario; el exilio en Brasil y las redes que tejió allá en torno a la música; el retorno a Tucumán y su mirada sobre el campo cultural que la dictadura había arrasado son los temas que recorrerá la charla prevista con Falú.

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Para el cierre, alrededor de las 19, el músico tucumano -quien llega con el apoyo de la Facultad de Ciencias Naturales- interpretará un par de canciones. Previamente, a las 18, se entregará una distinción a organismos de derechos humanos, mientras que a las 18.30 se programó la mesa de cierre institucional.

Más protagonistas

La actividad comenzará a las 8.30 en la Sala de Profesores de la Facultad de Derecho, con la mesa panel “Economía, trabajo, luchas populares y responsabilidad empresarial bajo el terrorismo de Estado: un balance de las transformaciones estructurales en el NOA”. Participarán Victoria Basualdo, Francisco Bolsi, Pablo Camuña, Claudia Herrera, Daniela Wieder, Silvia Nassif -a la vez coordinadora- y Ana Sofía Jemio (relatora).

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A las 11, la mesa panel será sobre “La política de desaparición forzada de personas en Tucumán: balances y perspectivas a 50 años del golpe de Estado”, con Constanza Cattáneo, Ezequiel Del Bel, Ana Jemio, Diego Argañaraz Fochi, Aldo Gerónimo, Pamela Colombo y Silvia Nassif (relatora).

Finalmente, a las 14.30 y luego del almuerzo, la mesa de relatores reunirá a Francisco Bolsi, María José Bovi, Celeste Schnyder, Francisco González Kofler, Ana Jemio y Silvia Nassif.

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