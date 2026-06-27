EspectáculosFamosos

Murió Ernestina Pais: el desgarrador mensaje de su hijo Benicio tras la tragedia

Tras conocerse el fallecimiento de la conductora en un accidente de tránsito en San Isidro, el joven la despidió con una sentida publicación en las redes sociales. También se conocieron detalles de cómo habría recibido la noticia

MURIÓ ERNESTINA PAIS. El desgarrador mensaje de su hijo Benicio tras la tragedia.
MURIÓ ERNESTINA PAIS. El desgarrador mensaje de su hijo Benicio tras la tragedia.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La conductora Ernestina Pais falleció el viernes 26 de junio en San Isidro luego de que un tren embistiera su auto por intentar cruzar con la barrera baja.
  • El accidente ocurrió en un cruce del Tren de la Costa. Su hijo, Benicio Guyot, la despidió con una foto en Instagram tras ser notificado por la policía en su domicilio.
  • El trágico hecho generó gran conmoción en el espectáculo argentino, mientras continúan los peritajes policiales y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.
Resumen generado con IA

La trágica e inesperada muerte de Ernestina Pais causó conmoción en el mundo del espectáculo. Mientras amigos, colegas y figuras del mundo del espectáculo inundaban las redes sociales con mensajes de despedida, su hijo, Benicio Guyot, eligió una publicación breve, pero cargada de emoción.

A través de su cuenta de Instagram, el joven compartió una fotografía en la que aparece junto a su madre y la acompañó únicamente con el emoji de un corazón.

Impactante video: así fue el momento en el que el tren embistió el auto de Ernestina Pais

Impactante video: así fue el momento en el que el tren embistió el auto de Ernestina Pais
Murió Ernestina Pais: el desgarrador mensaje de su hijo Benicio tras la tragedia

Cómo se enteró Benicio Guyot de la muerte de Ernestina Pais

Según contó Ángel de Brito en LAM (América), luego de informar sobre el fallecimiento de la periodista, fuentes vinculadas al caso le revelaron cómo se habría enterado el joven de la muerte de su madre.

Gastón Pauls despidió a Ernestina Pais con un emotivo mensaje: “Fuimos amigos, novios y más”

Gastón Pauls despidió a Ernestina Pais con un emotivo mensaje: “Fuimos amigos, novios y más”

"Me dicen que la Policía fue a buscarlo a la casa para notificarlo del fallecimiento", expresó el conductor durante la emisión del programa.

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

Ernestina Pais murió el viernes 26 de junio a los 54 años tras protagonizar un trágico accidente de tránsito en San Isidro.

El celular de Ernestina Pais no dejaba de sonar: quiénes la llamaban tras el accidente

El celular de Ernestina Pais no dejaba de sonar: quiénes la llamaban tras el accidente

Fuentes policiales confirmaron al diario La Nación que la periodista manejaba su automóvil Honda Civic negro cuando intentó atravesar el cruce ferroviario ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al ramal Tren de la Costa del ferrocarril Mitre, con la barrera baja.

En ese momento fue embestida por una formación ferroviaria, en un siniestro en el que se convirtió en la única víctima fatal.

La cruda confesión de Ernestina Pais sobre su lucha contra el alcoholismo: "Bebía llorando"

La cruda confesión de Ernestina Pais sobre su lucha contra el alcoholismo: Bebía llorando

Este sábado 27 de junio se le practicó la autopsia y el resultado preliminar determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo grave de cráneo.

Temas Ernestina Pais
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Murió Ernestina Pais: cómo recibió la noticia su hijo Benicio tras el trágico accidente

Murió Ernestina Pais: cómo recibió la noticia su hijo Benicio tras el trágico accidente

¿Estaban distanciadas? Qué decía Ernestina Pais sobre su relación con su hermana Federica

¿Estaban distanciadas? Qué decía Ernestina Pais sobre su relación con su hermana Federica

Quién es Alejandro Guyot, la ex pareja de Ernestina Pais y padre de su único hijo

Quién es Alejandro Guyot, la ex pareja de Ernestina Pais y padre de su único hijo

Lo más popular
Los videos del accidente de Ernestina Pais: qué muestran las cámaras de seguridad
1

Los videos del accidente de Ernestina Pais: qué muestran las cámaras de seguridad

Se conoció el informe preliminar de la autopsia a Ernestina Pais: cuál fue la causa de muerte
2

Se conoció el informe preliminar de la autopsia a Ernestina Pais: cuál fue la causa de muerte

Murió Ernestina Pais: cómo recibió la noticia su hijo Benicio tras el trágico accidente
3

Murió Ernestina Pais: cómo recibió la noticia su hijo Benicio tras el trágico accidente

No pudimos hacer nada: el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais
4

"No pudimos hacer nada": el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais

Gracias vida: el conmovedor mensaje que Ernestina Pais publicó horas antes de morir
5

"Gracias vida": el conmovedor mensaje que Ernestina Pais publicó horas antes de morir

Ranking notas premium
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991
2

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027
3

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera
4

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA
5

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA

Más Noticias
El celular de Ernestina Pais no dejaba de sonar: quiénes la llamaban tras el accidente

El celular de Ernestina Pais no dejaba de sonar: quiénes la llamaban tras el accidente

¿Estaban distanciadas? Qué decía Ernestina Pais sobre su relación con su hermana Federica

¿Estaban distanciadas? Qué decía Ernestina Pais sobre su relación con su hermana Federica

Quién es Alejandro Guyot, la ex pareja de Ernestina Pais y padre de su único hijo

Quién es Alejandro Guyot, la ex pareja de Ernestina Pais y padre de su único hijo

Murió Ernestina Pais: cómo recibió la noticia su hijo Benicio tras el trágico accidente

Murió Ernestina Pais: cómo recibió la noticia su hijo Benicio tras el trágico accidente

Se conoció el informe preliminar de la autopsia a Ernestina Pais: cuál fue la causa de muerte

Se conoció el informe preliminar de la autopsia a Ernestina Pais: cuál fue la causa de muerte

La tragedia familiar que marcó a Ernestina Pais: su padre desapareció durante la dictadura militar

La tragedia familiar que marcó a Ernestina Pais: su padre desapareció durante la dictadura militar

Gracias vida: el conmovedor mensaje que Ernestina Pais publicó horas antes de morir

"Gracias vida": el conmovedor mensaje que Ernestina Pais publicó horas antes de morir

No pudimos hacer nada: el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais

"No pudimos hacer nada": el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais

Comentarios