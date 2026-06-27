Murió Ernestina Pais: el desgarrador mensaje de su hijo Benicio tras la tragedia
Tras conocerse el fallecimiento de la conductora en un accidente de tránsito en San Isidro, el joven la despidió con una sentida publicación en las redes sociales. También se conocieron detalles de cómo habría recibido la noticia
Resumen para apurados
- La conductora Ernestina Pais falleció el viernes 26 de junio en San Isidro luego de que un tren embistiera su auto por intentar cruzar con la barrera baja.
- El accidente ocurrió en un cruce del Tren de la Costa. Su hijo, Benicio Guyot, la despidió con una foto en Instagram tras ser notificado por la policía en su domicilio.
- El trágico hecho generó gran conmoción en el espectáculo argentino, mientras continúan los peritajes policiales y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.
La trágica e inesperada muerte de Ernestina Pais causó conmoción en el mundo del espectáculo. Mientras amigos, colegas y figuras del mundo del espectáculo inundaban las redes sociales con mensajes de despedida, su hijo, Benicio Guyot, eligió una publicación breve, pero cargada de emoción.
A través de su cuenta de Instagram, el joven compartió una fotografía en la que aparece junto a su madre y la acompañó únicamente con el emoji de un corazón.
Cómo se enteró Benicio Guyot de la muerte de Ernestina Pais
Según contó Ángel de Brito en LAM (América), luego de informar sobre el fallecimiento de la periodista, fuentes vinculadas al caso le revelaron cómo se habría enterado el joven de la muerte de su madre.
"Me dicen que la Policía fue a buscarlo a la casa para notificarlo del fallecimiento", expresó el conductor durante la emisión del programa.
Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais
Ernestina Pais murió el viernes 26 de junio a los 54 años tras protagonizar un trágico accidente de tránsito en San Isidro.
Fuentes policiales confirmaron al diario La Nación que la periodista manejaba su automóvil Honda Civic negro cuando intentó atravesar el cruce ferroviario ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al ramal Tren de la Costa del ferrocarril Mitre, con la barrera baja.
En ese momento fue embestida por una formación ferroviaria, en un siniestro en el que se convirtió en la única víctima fatal.
Este sábado 27 de junio se le practicó la autopsia y el resultado preliminar determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo grave de cráneo.