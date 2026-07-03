Moria Casán contó por qué no mira los partidos de Argentina en el Mundial

Más allá de la superstición, la One explicó que su decisión también responde a una cuestión emocional. “Para sufrir no. Yo voy a un sitio cercano a donde están mirando tele y me guío por los gritos. Cuando hay silencio, voy, aparezco cuando veo el gol y después lo veo todo. No me banco el sufrimiento”, confesó entre risas.