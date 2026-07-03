Moria Casán contó por qué no mira los partidos de Argentina en el Mundial

Resumen para apurados
- Moria Casán reveló hoy en televisión argentina que su cábala para el Mundial 2026 consiste en no mirar los partidos de la Selección nacional para evitar el sufrimiento.
- La diva prefiere escuchar los gritos de gol desde una habitación contigua. El anuncio se dio en la previa del cruce eliminatorio entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial.
- A pesar de su cábala, Casán expresó confianza en el plantel liderado por Lionel Messi y destacó la importancia de la unión nacional que genera el campeonato mundialista.
Moria Casán sorprendió al revelar la particular cábala que mantiene cada vez que juega la Selección argentina en el Mundial 2026.
La conductora hizo la confesión durante el pase en vivo entre Arriba Argentinos (El Trece) y La mañana con Moria, cuando Valeria Sampedro le preguntó cómo se preparaba para el partido de este viernes. “¿Cómo me preparo? La cábala mía es no mirarlo”, respondió sin dudar la diva.
Más allá de la superstición, la One explicó que su decisión también responde a una cuestión emocional. “Para sufrir no. Yo voy a un sitio cercano a donde están mirando tele y me guío por los gritos. Cuando hay silencio, voy, aparezco cuando veo el gol y después lo veo todo. No me banco el sufrimiento”, confesó entre risas.
Consultada sobre cómo vive esos momentos junto a su esposo, Fernando "Pato" Galmarini, reconocido fanático del fútbol, Casán aseguró que en su familia el clima es completamente distinto. “Sí, (en su familia) son fanáticos totales. Muy ritualistas. No se pierden nada”, expresó.
Durante la charla, la actriz también destacó la importancia del compromiso que afrontará el conjunto argentino frente a una de las revelaciones del certamen. “Esto es especial: el que no gana se va a la casa. No sé mucho de Cabo Verde, pero si llegó a esta instancia es porque el Mundial es extraño", afirmó.
Y enseguida remarcó la necesidad de no subestimar al rival: “Pero hay que respetar porque por algo está Cabo Verde y no está España, no está Uruguay”.
Desde el noticiero le comentaron que las principales figuras del seleccionado africano juegan en la segunda división de Portugal y Turquía, mientras que los futbolistas argentinos militan en algunos de los clubes más importantes del mundo. “¡Qué bárbaro! Pero igual hay que tener mucho cuidado”, respondió Casán, con cautela.
"Vamos Argentina": el deseo de Moria antes del partido
La conductora también dejó en claro que sigue con atención el desarrollo del Mundial, incluso cuando no juega la Selección. “Ayer vi un ratito del final de Croacia y Portugal y casi más me da un infarto. Había llegado a mi casa y dije, 'Ay, Dios mío' porque faltaban 15 segundos, metió gol Croacia y se lo anularon”.
“Es mucho sufrimiento, no es para mí, pero sí para disfrutar”, admitió.
Luego reiteró, entre risas, cuál será su ritual para el duelo de este viernes. “¡Vamos Argentina!. Por supuesto que no me voy a ningún lado. La cábala mía es estar en un lugar cerca y estar escuchando de costado, pero no verlo para no sufrir. ¡Una loca!”
Convencida de que será un gran espectáculo, agregó: “Estoy segura que va a ser brutal”.
El elogio de Moria Casán a Lionel Messi y el mensaje de unidad
Antes de cerrar la entrevista, la artista buscó transmitir tranquilidad y confianza de cara al encuentro. “Chicos tenemos que relax que somos campeones del mundo. Eso también nos llena de satisfacción y mira al estadío al que llegamos”, señaló.
También dedicó elogios a Lionel Messi y al resto del plantel argentino. “Él está en su prime y todos nuestros jugadores son sensacionales”. “Somos argentinos y nos envolvemos con la bandera y amamos este campeonato porque nos une a todos”, expresó emocionada.