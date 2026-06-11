La inesperada confesión de Esteban Lamothe a Moria Casán: "Tenés algo muy hot"

Resumen para apurados
- El actor Esteban Lamothe confesó en El Trece haber tenido fantasías sexuales con la conductora Moria Casán durante una entrevista en su programa "La mañana con Moria".
- La revelación surgió en el juego "Yo nunca" mientras Lamothe promocionaba su obra teatral. El actor explicó que se siente atraído por el sex appeal y la mentalidad de Casán.
- El sorpresivo intercambio se convirtió en un momento viral de la televisión local, destacando la vigencia de Moria Casán como un ícono de atracción para distintas generaciones.
Lo que comenzó como una entrevista para hablar de teatro terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la televisión. Esteban Lamothe visitó La mañana con Moria, el ciclo que conduce Moria Casán por El Trece, y sorprendió a todos al confesar que la conductora fue protagonista de algunas de sus fantasías.
El actor llegó al programa en un gran momento profesional. Actualmente protagoniza la obra Secreto en la montaña junto a Benjamín Vicuña, una propuesta que atraviesa una etapa de buena respuesta por parte del público.
La charla avanzaba con normalidad hasta que Casán propuso jugar al clásico "Yo nunca", una dinámica en la que los participantes deben admitir qué experiencias vivieron y cuáles no.
La conductora inició el juego con una afirmación que parecía inofensiva: “Yo nunca tuve fantasías con alguien famoso”. Sin dudar, Lamothe levantó el cartel de “Yo sí” y respondió que había fantaseado “con millones”. Cuando Moria le pidió nombres, el actor fue directo. “Con vos”, contestó.
La respuesta provocó una inmediata reacción en el estudio. Entre gritos, risas y sorpresa, el clima se volvió completamente distendido.
Moria, lejos de profundizar en ese momento, decidió cerrar el bloque con humor. “Señor director, vamos a un corte... Asombro, asombro. En el próximo bloque me lo cuenta Lamothe, que me encanta”, dijo la conductora.
Tras la pausa publicitaria, Casán retomó el tema sin rodeos. “Escúchame, Lamothe, me acabas de decir que tuviste una fantasía conmigo... Que fantaseaste sexualmente. ¿Qué le atrae a un hombre joven de una mujer mayor?”, le preguntó.
Antes de responder, el actor hizo una aclaración. “No, bueno, no es una mujer mayor, sos vos. Sos una mujer, pero no es para hacerme el canchero, de verdad”, expresó.
La respuesta descolocó a la conductora. “Ay, no me ve como una mujer mayor, te quiero”, reaccionó Moria.
Lamothe continuó desarrollando su idea y reveló que el día anterior había conversado sobre el tema con un amigo. “Sos una persona que cuando aparecés y la ves, además de que me hacés reír y todo, tenés sex appeal, emitís algo sexual muy fuerte. Más allá de la fantasía, que sos Moria y que es todo, tu revista...”, comentó.
Por su parte, Casán intentó explicar el fenómeno desde su propia experiencia. “Tal vez esa cosa de también desde chiquita ser como más expuesta, el físico y todo, pero después eso se cae y queda otra cosa”, reflexionó.
La explicación final de Lamothe terminó de conquistar a la conductora. “Vos tenés algo muy hot, que siempre te mantuviste joven con tu pensamiento. Y eso hotea mucho también, ¿viste? Porque vos podés tener fantasías. Y después que esa persona icónica que te gustó en los 20, o viste las revistas, de pronto va cambiando. Entonces, cuando tenés la cabeza aggiornada, la calentura está directamente relacionada a eso”, sostuvo.