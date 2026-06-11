La inesperada confesión de Esteban Lamothe a Moria Casán: "Tenés algo muy hot"

La explicación final de Lamothe terminó de conquistar a la conductora. “Vos tenés algo muy hot, que siempre te mantuviste joven con tu pensamiento. Y eso hotea mucho también, ¿viste? Porque vos podés tener fantasías. Y después que esa persona icónica que te gustó en los 20, o viste las revistas, de pronto va cambiando. Entonces, cuando tenés la cabeza aggiornada, la calentura está directamente relacionada a eso”, sostuvo.