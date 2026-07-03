Argentina vs. Cabo Verde, EN VIVO: los titulares de Scaloni para buscar el pase a los octavos de final del Mundial

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Contra quién juega el ganador de Argentina vs. Cabo Verde en octavos de final del Mundial 2026

Tras haber superado la fase de grupos, la Selección argentina se enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial. El partido se llevará a cabo este viernes 3 de julio a las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami. Una vez finalizado el encuentro, el ganador ya conocerá a su rival para los octavos de final, ya que se definirá horas antes.

El equipo que enfrentará al ganador de Argentina vs. Cabo Verde en la próxima instancia saldrá del cruce entre Egipto y Australia, que se jugará el mismo viernes a las 15. El partido de octavos de final se disputaría el martes 7 de julio a las 13, en Atlanta.