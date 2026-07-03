Habrá actividades gratuitas por la Semana de la Independencia en la Capital

Gómez Tortosa indicó que quienes se acerquen podrán disfrutar de comida y sabores típicos, "y de esa calidez humana que nos caracteriza". "Tradición e innovación pueden ir de la mano cuando hay una decisión clara de acercar la cultura a la gente, en las calles, en los espacios públicos y al alcance de todos", cerró el secretario.