Habrá actividades gratuitas por la Semana de la Independencia en la Capital

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó la "Semana de la Independencia: Inmersión 1816", una agenda de actividades festivas en el marco del 9 de Julio que corre desde hoy hasta el domingo 12. Conocé el cronograma completo.
"La intendenta Rossana Chahla quiso que sea una propuesta abierta, gratuita y para toda la familia, para que cada tucumano y turistas puedan vivir esta fecha tan importante en la ciudad", aseguró Rodrigo Gómez Tortosa, secretario General municipal.
El funcionario resaltó que estos espacios sirven para "recordar quiénes somos, valorar lo que Tucumán representa para la Argentina y compartir ese orgullo con quienes nos visitan" e instó a la ciudadanía a reencontrarse "con nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra identidad".
Gómez Tortosa indicó que quienes se acerquen podrán disfrutar de comida y sabores típicos, "y de esa calidez humana que nos caracteriza". "Tradición e innovación pueden ir de la mano cuando hay una decisión clara de acercar la cultura a la gente, en las calles, en los espacios públicos y al alcance de todos", cerró el secretario.