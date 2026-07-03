Política

Habrá actividades gratuitas por la Semana de la Independencia en la Capital

Desde hoy y hasta el 12 de este mes, la Capital ofrece tours guiados, clases de baile y espectáculos a toda hora.

Habrá actividades gratuitas por la Semana de la Independencia en la Capital
EVENTOS. La Capital lanzó una agenda cultural en el marco de las festividades por el 9 de Julio.
Hace 1 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó la "Semana de la Independencia: Inmersión 1816", una agenda de actividades festivas en el marco del 9 de Julio que corre desde hoy hasta el domingo 12. Conocé el cronograma completo.

"La intendenta Rossana Chahla quiso que sea una propuesta abierta, gratuita y para toda la familia, para que cada tucumano y turistas puedan vivir esta fecha tan importante en la ciudad", aseguró Rodrigo Gómez Tortosa, secretario General municipal.

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El funcionario resaltó que estos espacios sirven para "recordar quiénes somos, valorar lo que Tucumán representa para la Argentina y compartir ese orgullo con quienes nos visitan" e instó a la ciudadanía a reencontrarse "con nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra identidad".

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Gómez Tortosa indicó que quienes se acerquen podrán disfrutar de comida y sabores típicos, "y de esa calidez humana que nos caracteriza". "Tradición e innovación pueden ir de la mano cuando hay una decisión clara de acercar la cultura a la gente, en las calles, en los espacios públicos y al alcance de todos", cerró el secretario.

Agenda cultural municipal del 03 al 12 de julio

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