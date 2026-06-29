A 10 días del 9 de Julio: qué se sabe hasta ahora sobre la posible visita de Milei

“Tenemos grandes posibilidades de que el presidente esté el día 8, en la vigilia en Tucumán”. De esa manera se expresó el gobernador Osvaldo Jaldo respecto a una posible visita del presidente Javier Milei a la provincia, en las vísperas del 210º aniversario de la Declaración de la Independencia de la Argentina. Las expresiones del mandatario ocurrieron el viernes en conferencia de prensa, días después de la reunión que mantuvo en Buenos Aires con el entonces ministro del Interior Diego Santilli, quien jurará hoy como jefe de Gabinete.