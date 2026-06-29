A 10 días del 9 de Julio: qué se sabe hasta ahora sobre la posible visita de Milei

“Tenemos grandes posibilidades de que el presidente esté el día 8, en la vigilia en Tucumán”. De esa manera se expresó el gobernador Osvaldo Jaldo respecto a una posible visita del presidente Javier Milei a la provincia, en las vísperas del 210º aniversario de la Declaración de la Independencia de la Argentina. Las expresiones del mandatario ocurrieron el viernes en conferencia de prensa, días después de la reunión que mantuvo en Buenos Aires con el entonces ministro del Interior Diego Santilli, quien jurará hoy como jefe de Gabinete.
El titular del Poder Ejecutivo de la Provincia explicó que existen dos protocolos: uno provincial y otro nacional para esta celebración, la más importante de Tucumán. Aseguró que el primero de ellos se cumplió en tiempo y forma, con invitaciones para todas las autoridades nacionales, incluida la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Todos los días a los que nos quieran visitar los recibimos con los brazos abiertos; con más razón el 8 y el 9 de julio”, desarrolló.
Acto protocolar
Las actividades comenzarán el 8 de julio desde las 14.30 con espectáculos musicales y propuestas recreativas para toda la familia. A la medianoche se desarrollará el tradicional acto protocolar en la Casa Histórica y, posteriormente, el gobernador encabezará la interpretación del Himno Argentino en un escenario que se montará en el ingreso.
El cronograma continuará el 9 de julio con el tradicional chocolate patrio en la plaza Independencia, seguido por el acto oficial, el Tedeum y el desfile cívico-militar, que se realizará pasado el mediodía frente al parque 9 de Julio. Participarán unas 60 agrupaciones gauchas.
En materia de seguridad, se anunció la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas durante las celebraciones del 8 de julio en la plaza. Se prevé el despliegue de casi 2.000 efectivos policiales.