Qué dijo Jaldo sobre las posibles visitas de Milei y de Villarruel a Tucumán por el 9 de Julio

Jaldo aclaró que “hay decisiones que no dependen de nosotros, como es la visita del Presidente de la Nación”. Y recordó en ese sentido que Tucumán, cada 9 de Julio, se constituye en capital simbólica de la República Argentina. “Nosotros ya estamos circulando las invitaciones a todas las autoridades nacionales, sin excepción. Seguramente vamos a tener en algún momento novedad de la presencia o no del Presidente. Yo entiendo hasta acá que el Presidente mañana (por este sábado) va a Rosario, el Día de la Bandera Santa Fe. Y también el 9 de julio, o sea el 8, en la vigilia, viene a Tucumán”, manifestó.