Qué dijo Jaldo sobre las posibles visitas de Milei y de Villarruel a Tucumán por el 9 de Julio

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó la invitación a Javier Milei y Victoria Villarruel para los actos del 9 de Julio en Tucumán por el Día de la Independencia.
- La gobernación define el operativo de seguridad y el cronograma del festejo patrio, bajo la premisa de no excluir a nadie frente a las internas del gobierno nacional.
- El encuentro servirá como escenario de lectura política de cara a las elecciones de 2027 y buscará impulsar el turismo local al inicio de la temporada invernal.
La Casa de Gobierno ajusta detalles con miras a los actos para conmemorar el Día de la Independencia. Y más allá de la relevancia de la fecha patria y de los protocolos, también habrá lugar a las lecturas políticas en la antesala al 2027 electoral.
“Pretendemos que sea una verdadera fiesta popular”, anticipó el gobernador Osvaldo Jaldo respecto a las jornadas del 8 y del 9 de julio. Y admitió que, si bien la visita del presidente Javier Milei es una cuestión ajena a la Provincia, se espera que concurra a los festejos. También confirmó que se cursó la invitación formal a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien está distanciada políticamente del líder de La Libertad Avanza (LLA). “Tucumán no discrimina a nadie”, dijo Jaldo.
El jefe del Poder Ejecutivo (PE) encabezó la ceremonia de Promesa a la Bandera que protagonizaron más de 3.000 alumnos de cuarto grado de establecimientos de toda la provincia. También se llevó adelante la jura a la enseña nacional por parte de cadetes del 3º año del Instituto de Enseñanza Superior (IES) de la Policía General José Francisco de San Martín.
Además de los miembros del gabinete provincial, junto a Jaldo estuvieron el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
“Nuestra bandera simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía”, expresó el mandatario en su mensaje.
Luego, ante la prensa, destacó la concurrencia de estudiantes de la Capital y de la interior. Además, marcó la trascendencia de estas fechas patrias. “Los momentos políticos, las elecciones, para más adelante se van a ir dirimiendo; pero momentos como este unen a la familia, al gobierno, a la gente”, dijo el tranqueño. Y añadió: “hay ejemplos de sobra para demostrar que la celeste y blanca nos une”.
Jaldo fue consultado sobre la agenda prevista para el Día de la Independencia, y explicó que precisamente el pasado jueves se llevó adelante una reunión con ministros y con los jefes de las fuerzas de seguridad con miras a los festejos y actos oficiales.
“Hemos definido la organización del 8 y del 9 de julio. En general, la programación va a ser muy similar a la del año pasado. Pretendemos que sea una verdadera fiesta popular. Queremos ver una plaza llena de nuevo; queremos ver a las familias caminar por las calles de Tucumán tranquilamente; queremos tener entretenimiento para los tucumanos, las tucumanas y para los turistas”, enumeró.
Jaldo aclaró que “hay decisiones que no dependen de nosotros, como es la visita del Presidente de la Nación”. Y recordó en ese sentido que Tucumán, cada 9 de Julio, se constituye en capital simbólica de la República Argentina. “Nosotros ya estamos circulando las invitaciones a todas las autoridades nacionales, sin excepción. Seguramente vamos a tener en algún momento novedad de la presencia o no del Presidente. Yo entiendo hasta acá que el Presidente mañana (por este sábado) va a Rosario, el Día de la Bandera Santa Fe. Y también el 9 de julio, o sea el 8, en la vigilia, viene a Tucumán”, manifestó.
El conductor del PJ tucumano, ante una consulta de la prensa, confirmó que también se cursó una misiva a Villarruel, quien quedó excluida de los actos protocolares organizados por la Nación el pasado 25 de Mayo.
“Tucumán, siendo la capital de la República, abre los brazos a todos los argentinos y argentinas que nos quieran visitar. No solo el 8 y el 9 de julio, sino también durante estas vacaciones. Porque nos estamos preparando para los eventos patrios, pero también para la temporada turística, que la tenemos casi encima”, añadió.
Los antecedentes de 2024 y 2025
Milei asumió al frente del Poder Ejecutivo Nacional el 10 de diciembre de 2023.
Meses después, tras los frustrados intentos por firmar un Pacto de Mayo con los mandatarios provinciales en el marco de la Semana de la Revolución de 1810, logró una convocatoria que tuvo lugar en estas tierras, el 9 de Julio de 2024.
Jaldo fue el anfitrión de aquella jornada, que contó con la participación otros 17 gobernadores. En la Casa Histórica, los asistentes pusieron la rúbrica a un documento que contenía 10 puntos y expresaba el objetivo de “reconstituir las Bases de la Argentina y reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad”:
En 2025, sin embargo, el Presidente no vino a Tucumán por los actos del Día de la Independencia. Según se comunicó en ese momento, la Nación resolvió suspender le viaje por razones climáticas.
Para este Día de la Independencia, en tanto, las versiones indican que el jefe de Estado sí tiene previsto visitar Tucumán para participar de la vigilia.
La última vez que Milei estuvo en esta provincia fue en marzo pasado, en el marco del Foro Económico del NOA (Fenoa 2026) organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.
"A RAJATABLA".- El gobernador Jaldo confirmó que en la agenda de los actos del Día de la Independencia está contemplado el tradicional desfile cívico militar. “Va a ser un poco más corto, más reducido”, aclaró el jefe del Poder Ejecutivo. Recordó que, para esas fechas, todavía se estará disputando el Mundial de la FIFA. Pero indicó que “las fechas patrias se cumplen a rajatabla”, y aseguró que el objetivo es “darle participación a todas las instituciones”, más allá de que se pueda acotar la cantidad de representantes.