Vea celebra el 9 de Julio con la Semana Patria y un Súper Locro en Tucumán

El Súper Locro Patrio combina gastronomía y entretenimiento: habrá un show musical en vivo, sorteos, juegos y más de 30 stands con degustaciones de platos típicos y propuestas regionales, entre ellos los del Club Vea Vinos y Cuisine & Co. Una celebración pensada para toda la familia, en la que el locro, símbolo de unión y de lo nuestro, vuelve a ser el protagonista.