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Vea celebra el 9 de Julio con la Semana Patria y un Súper Locro en Tucumán

Del 5 al 12 de julio, la cadena de Cencosud despliega una propuesta federal que combina gastronomía regional, eventos en ocho provincias y la quinta edición del ya clásico Súper Locro Patrio en San Miguel de Tucumán.

Vea celebra el 9 de Julio con la Semana Patria y un Súper Locro en Tucumán
Hace 1 Hs

Cada Día de la Independencia tiene su mesa, y desde hace cinco años la de Vea se sirve en Tucumán. La cadena de supermercados de Cencosud vuelve a celebrar el 9 de Julio con la Semana Patria, una propuesta que recorre el país poniendo en valor los sabores regionales, los productores locales y el espíritu federal que define a la cocina argentina.

El punto de partida será en San Miguel de Tucumán, la ciudad donde se declaró la Independencia. Allí, el domingo 5 de julio, se realizará la quinta edición consecutiva del Súper Locro Patrio en los salones de la Sociedad Rural, un encuentro que espera reunir a más de 1.000 personas alrededor del plato más federal de la mesa criolla.

Una jornada de sabor, música y tradición

El Súper Locro Patrio combina gastronomía y entretenimiento: habrá un show musical en vivo, sorteos, juegos y más de 30 stands con degustaciones de platos típicos y propuestas regionales, entre ellos los del Club Vea Vinos y Cuisine & Co. Una celebración pensada para toda la familia, en la que el locro, símbolo de unión y de lo nuestro, vuelve a ser el protagonista.

Vea celebra el 9 de Julio con la Semana Patria y un Súper Locro en Tucumán

Cómo participar del Súper Locro

Para acceder al evento, los clientes deberán realizar compras superiores a $60.000 en Vea (en locales o a través de los canales virtuales) y ser socios de Vea Ahorro. Con esa combinación obtienen la entrada, que podrán canjear en los centros habilitados de San Miguel de Tucumán.

Vea celebra el 9 de Julio con la Semana Patria y un Súper Locro en Tucumán

Una celebración que recorre el país

Después del Súper Locro, la Semana Patria se extiende a todo el territorio nacional con una propuesta integral: productos regionales en todos los locales de Vea, comidas típicas en sus rotiserías y 8 eventos simultáneos el jueves 9 de julio en Tucumán, Catamarca, Buenos Aires, San Luis, Mendoza y Córdoba. Cada uno contará con degustaciones, stands de proveedores regionales, comidas tradicionales, sorteos y espectáculos folclóricos.

Vea celebra el 9 de Julio con la Semana Patria y un Súper Locro en Tucumán

Con presencia en 19 distritos y 159 locales en todo el país, Vea reafirma así su impronta federal y su propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento, llevando la mesa patria a cada rincón de la Argentina.

Esta nota es de acceso libre.
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