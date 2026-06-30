Vea celebra el 9 de Julio con la Semana Patria y un Súper Locro en Tucumán

Cada Día de la Independencia tiene su mesa, y desde hace cinco años la de Vea se sirve en Tucumán. La cadena de supermercados de Cencosud vuelve a celebrar el 9 de Julio con la Semana Patria, una propuesta que recorre el país poniendo en valor los sabores regionales, los productores locales y el espíritu federal que define a la cocina argentina.
El punto de partida será en San Miguel de Tucumán, la ciudad donde se declaró la Independencia. Allí, el domingo 5 de julio, se realizará la quinta edición consecutiva del Súper Locro Patrio en los salones de la Sociedad Rural, un encuentro que espera reunir a más de 1.000 personas alrededor del plato más federal de la mesa criolla.
Una jornada de sabor, música y tradición
El Súper Locro Patrio combina gastronomía y entretenimiento: habrá un show musical en vivo, sorteos, juegos y más de 30 stands con degustaciones de platos típicos y propuestas regionales, entre ellos los del Club Vea Vinos y Cuisine & Co. Una celebración pensada para toda la familia, en la que el locro, símbolo de unión y de lo nuestro, vuelve a ser el protagonista.
Cómo participar del Súper Locro
Para acceder al evento, los clientes deberán realizar compras superiores a $60.000 en Vea (en locales o a través de los canales virtuales) y ser socios de Vea Ahorro. Con esa combinación obtienen la entrada, que podrán canjear en los centros habilitados de San Miguel de Tucumán.
Una celebración que recorre el país
Después del Súper Locro, la Semana Patria se extiende a todo el territorio nacional con una propuesta integral: productos regionales en todos los locales de Vea, comidas típicas en sus rotiserías y 8 eventos simultáneos el jueves 9 de julio en Tucumán, Catamarca, Buenos Aires, San Luis, Mendoza y Córdoba. Cada uno contará con degustaciones, stands de proveedores regionales, comidas tradicionales, sorteos y espectáculos folclóricos.
Con presencia en 19 distritos y 159 locales en todo el país, Vea reafirma así su impronta federal y su propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento, llevando la mesa patria a cada rincón de la Argentina.