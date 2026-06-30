Política

Osvaldo Jaldo participó de la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete de la Nación

El gobernador valoró el acompañamiento que el funcionario brindó a Tucumán durante su gestión al frente del Ministerio del Interior.

Jaldo participó en el Salón Blanco de Casa Rosada, de la asunción de Diego Santilli como Jefe de Gabinete de la Nación.
Jaldo participó en el Salón Blanco de Casa Rosada, de la asunción de Diego Santilli como Jefe de Gabinete de la Nación.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Jaldo asistió este martes a la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete en Casa Rosada para fortalecer la relación entre Tucumán y el Gobierno nacional.
  • La ceremonia reunió a numerosos mandatarios provinciales que destacan la gestión previa de Santilli en el Ministerio del Interior y su apoyo a las economías regionales.
  • Este nombramiento busca consolidar el diálogo institucional y una agenda de trabajo conjunta entre la Nación y las provincias para impulsar el desarrollo del país.
Resumen generado con IA

El gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, participó este martes de la ceremonia de asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de la Nación, que se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contó con la presencia de mandatarios provinciales de distintos puntos del país.

La convocatoria reunió a los mandatarios provinciales que mantuvieron una agenda de trabajo con Santilli durante su desempeño al frente del Ministerio del Interior, con quien las provincias impulsaron distintas gestiones vinculadas al desarrollo de sus jurisdicciones.

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Tras la ceremonia, el gobernador tucumano destacó la importancia de sostener el diálogo institucional entre la Nación y las provincias. "Participé de la asunción del jefe de Gabinete porque cada uno, desde nuestro rol institucional, tiene que poner su granito de arena para mejorar la situación del país", expresó.

En ese sentido, valoró el acompañamiento que Santilli brindó a Tucumán durante su gestión anterior y manifestó su expectativa de continuar fortaleciendo ese vínculo.

Diálogo entre la Nación y las provincias

"Acompañé al jefe de Gabinete porque es un funcionario que, desde el Ministerio del Interior, siempre acompañó a Tucumán. No tengo dudas de que durante su nueva gestión lo seguirá haciendo, como así también la provincia continuará acompañando al Gobierno nacional en todo aquello que beneficie a los tucumanos", añadió.

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La ceremonia reflejó la voluntad de diálogo y articulación entre el Gobierno nacional y las provincias, en un contexto en el que Tucumán continúa consolidando una agenda de trabajo conjunta con la Nación para impulsar acciones que favorezcan el desarrollo provincial.

Quiénes participaron del acto de asunción del nuevo jefe de Gabinete

Durante el acto, Jaldo acompañó la jura del nuevo funcionario nacional junto a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba) y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.

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