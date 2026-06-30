Política

Respuesta de un legislador a las críticas libertarias y un apoyo peronista para Santilli

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

Alfredo Toscano
Alfredo Toscano
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El legislador Alfredo Toscano rechazó críticas libertarias en Tucumán, mientras que Diego Santilli sumó un sorpresivo respaldo de dirigentes peronistas en el armado político.
  • La situación surge tras debates legislativos y reacomodamientos de alianzas en Tucumán, donde los bloques buscan redefinir sus estrategias y posicionarse frente al electorado.
  • El escenario anticipa una mayor fragmentación partidaria y redefine las relaciones de poder entre el oficialismo de Javier Milei, el PRO de Santilli y el peronismo regional.
Resumen generado con IA
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánAlfredo ToscanoDimes y diretes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles
1

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas
2

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán
3

Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán

Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería
4

Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería

El escándalo que sacude a Alemania tras el Mundial: peleas, privilegios para familiares y fuertes acusaciones
5

El escándalo que sacude a Alemania tras el Mundial: peleas, privilegios para familiares y fuertes acusaciones

Ranking notas premium
Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
1

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?
2

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

La UNT contraatacó en la Justicia y pidió cerrar el conflicto electoral en Psicología
3

La UNT contraatacó en la Justicia y pidió cerrar el conflicto electoral en Psicología

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día
4

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día

Qué es el FOBO, el nuevo estrés por la inteligencia artificial
5

Qué es el FOBO, el nuevo estrés por la inteligencia artificial

Más Noticias
¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

¿Cuántos estatales tucumanos se verán beneficiados con la mejora salarial?

¿Cuántos estatales tucumanos se verán beneficiados con la mejora salarial?

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

Te voy a dar todo el soporte: el audio que complica a Manuel Adorni tras su renuncia

"Te voy a dar todo el soporte": el audio que complica a Manuel Adorni tras su renuncia

Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán

Javier Milei participará de la vigilia del 9 de julio en la Casa Histórica de Tucumán

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Se fue siguiendo la nieve y terminó abriendo 11 locales en Miami: la historia del tucumano que conquistó uno de los mercados más difíciles

Crisis económica, el Mundial y sin definición sobre el rector de la UNT: pese a una “tormenta perfecta”, se viene el Julio Cultural

Crisis económica, el Mundial y sin definición sobre el rector de la UNT: pese a una “tormenta perfecta”, se viene el Julio Cultural

Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería

Los disparos que dejaron al descubierto 70 kilos de cocaína que salpican a Gendarmería

Comentarios