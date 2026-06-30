Respuesta de un legislador a las críticas libertarias y un apoyo peronista para Santilli

Hace 1 Hs Seguir en
Resumen para apurados
- El legislador Alfredo Toscano rechazó críticas libertarias en Tucumán, mientras que Diego Santilli sumó un sorpresivo respaldo de dirigentes peronistas en el armado político.
- La situación surge tras debates legislativos y reacomodamientos de alianzas en Tucumán, donde los bloques buscan redefinir sus estrategias y posicionarse frente al electorado.
- El escenario anticipa una mayor fragmentación partidaria y redefine las relaciones de poder entre el oficialismo de Javier Milei, el PRO de Santilli y el peronismo regional.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium