Diego Santilli, tras ser designado como nuevo jefe de Gabinete: “El desafío más importante de mi vida”

Adorni había presentado su renuncia este sábado por la tarde, tras días de fuertes especulaciones. El exjefe de Gabinete publicó una carta en sus redes sociales, en la que anunció que no continuaría en el cargo y apuntó contra la prensa. “Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia", señaló en una publicación que fue compartida por Milei.