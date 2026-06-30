Con Adorni presente, Santilli asumió como jefe de Gabinete

Acompañado por su esposa, Analía Maiorana, y sus hijos, que siguieron la ceremonia desde la primera fila, el ex legislador del PRO volvió a ascender dentro del Gobierno luego de haberse desempeñado durante siete meses como ministro del Interior. Tras la salida de Adorni, Javier y Karina Milei eligieron a "El Colo" para encabezar la Jefatura de Gabinete con el objetivo de reimpulsar la comunicación de la gestión e intensificar el vínculo con los gobernadores para conseguir los apoyos necesarios que permitan avanzar con las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.