Con Adorni presente, Santilli asumió como jefe de Gabinete

Resumen para apurados
- Diego Santilli juró este martes ante Javier Milei como jefe de Gabinete en la Casa Rosada para reimpulsar la gestión y el vínculo con gobernadores tras la salida de Adorni.
- Santilli, exministro del Interior, asume tras la renuncia de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, en un acto que contó con fuerte respaldo del PRO.
- El nuevo rol de Santilli buscará destrabar reformas clave mediante una agenda mediática activa y mayor negociación con las provincias, sin implicar una alianza directa con Macri.
Diego Santilli juró este martes como nuevo jefe de Gabinete ante el presidente Javier Milei, luego de haber encabezado la reunión de transición con su antecesor, Manuel Adorni. Con una fuerte presencia de gobernadores y dirigentes del PRO, el Gobierno buscó enviar una señal política con la asunción del funcionario que tendrá a su cargo la coordinación de los ministerios.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia de Adorni, quien dejó el cargo de ministro coordinador mientras es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El funcionario saliente se ubicó junto a Santilli durante la ceremonia y, una vez concluida la jura, ambos se fundieron en un abrazo con Milei.
En el Salón Blanco de la Casa Rosada también estuvieron presentes referentes del PRO, entre ellos el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y los presidentes de los bloques del partido en la Legislatura bonaerense, Matías Ranzini, en Diputados, y Alejandro Rabinovich, en el Senado. Antes del acto, Santilli recibió a Adorni para avanzar en una transición ordenada y ajustar los detalles del traspaso.
Acompañado por su esposa, Analía Maiorana, y sus hijos, que siguieron la ceremonia desde la primera fila, el ex legislador del PRO volvió a ascender dentro del Gobierno luego de haberse desempeñado durante siete meses como ministro del Interior. Tras la salida de Adorni, Javier y Karina Milei eligieron a "El Colo" para encabezar la Jefatura de Gabinete con el objetivo de reimpulsar la comunicación de la gestión e intensificar el vínculo con los gobernadores para conseguir los apoyos necesarios que permitan avanzar con las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
En otro gesto de respaldo a la designación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo compartieron el acto en medio de las versiones sobre internas dentro del oficialismo. También participaron Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem.
Al igual que cuando asumió como ministro del Interior, el 11 de noviembre de 2025, Santilli mantuvo una reunión previa con Adorni, quien además recibió una breve despedida de parte del equipo que lo acompañó durante su gestión.
Amplia convocatoria a gobernadores
Luego del anuncio realizado el domingo por Milei, varios gobernadores manifestaron optimismo por el cambio de nombres en la Jefatura de Gabinete y aceptaron la invitación para asistir a la ceremonia. Se trató del cuarto funcionario en ocupar ese cargo desde diciembre de 2023.
Las invitaciones fueron enviadas a todos los mandatarios provinciales que en algún momento mantuvieron reuniones con Santilli, con excepción de Axel Kicillof, de Buenos Aires; Gildo Insfrán, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja.
Entre los asistentes estuvieron Raúl Jalil, de Catamarca; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdez, de Corrientes; Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rolo Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Marcelo Orrego, de San Juan; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Martín Llaryora, de Córdoba.
El nuevo rol de Santilli
Tras cancelar su participación en la Cumbre del Mercosur que se celebró durante la mañana en Asunción, Paraguay, Milei llegó a la Casa Rosada pocos minutos antes de las 17. La ceremonia estaba prevista originalmente para las 16.30, pero debió postergarse por cuestiones de agenda.
Luego de jurar "por Dios, la Patria y los Santos Evangelios", Santilli rubricó el libro de actas ante la presencia de dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza. En el oficialismo sostienen que, pese al nuevo esquema de funcionamiento, la designación no implicará un acercamiento político entre Milei y Mauricio Macri.
El ex presidente no asistió al acto. El domingo había felicitado públicamente a Santilli a través de su cuenta de X y reveló que ambos habían conversado telefónicamente antes de la reunión realizada en la quinta de Olivos. Según trascendió, no habría recibido una invitación para participar de la ceremonia.
A partir de este miércoles, Santilli tendrá una intensa agenda pública. Desde el Gobierno adelantaron que incrementará su presencia en los medios de comunicación, coordinará el trabajo junto al vocero presidencial, Adrián Ravier, y al secretario de Prensa, Fabián Fernández. Además, encabezará reuniones con ministros y mantendrá encuentros con gobernadores.