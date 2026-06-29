Milei reunirá a los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para definir la estrategia parlamentaria

El presidente Javier Milei encabezará este miércoles una reunión con los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para ordenar la estrategia parlamentaria del oficialismo e inaugurar una nueva etapa política tras los recientes cambios en el Gabinete. Del encuentro participarán la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien ya asumió formalmente sus funciones.