Política

Milei reunirá a los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para definir la estrategia parlamentaria

El encuentro fue convocado por Karina Milei y marcará el inicio de una nueva etapa del Gobierno tras la salida de Manuel Adorni. También participarán Diego Santilli, el nuevo jefe de Gabinete y los principales referentes del oficialismo en el Congreso.

TRAS LA SALIDA DE ADORNI. Milei reunirá a los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para definir la estrategia parlamentaria.
TRAS LA SALIDA DE ADORNI. Milei reunirá a los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para definir la estrategia parlamentaria.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este miércoles, el presidente Javier Milei reunirá a legisladores de LLA en la Casa Rosada para coordinar la agenda parlamentaria tras los cambios en el Gabinete.
  • La convocatoria de Karina Milei ocurre tras la salida de Manuel Adorni y la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete, buscando reactivar la relación con bloques aliados.
  • El oficialismo busca acelerar proyectos clave como la eliminación de las PASO y el super-RIGI, mientras intenta consolidar la cohesión interna y el liderazgo de la conducción.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei encabezará este miércoles una reunión con los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para ordenar la estrategia parlamentaria del oficialismo e inaugurar una nueva etapa política tras los recientes cambios en el Gabinete. Del encuentro participarán la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien ya asumió formalmente sus funciones.

La convocatoria fue realizada personalmente por Karina Milei a través de los grupos de WhatsApp de los legisladores oficialistas, a los que se incorporó luego de las reuniones que encabezó la semana pasada en Balcarce 50.

Según trascendió, además de los hermanos Milei y Santilli, asistirán Ignacio Devitt, próximo vicejefe de Gabinete; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador político Eduardo "Lule" Menem, primo del titular de la Cámara baja; y la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich.

La reunión comenzará a las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, el mismo lugar donde el Presidente recibió a los legisladores electos tras la victoria nacional de octubre.

El objetivo del encuentro

Fuentes al tanto de la organización señalaron que Karina Milei decidió convocar a los diputados y senadores de La Libertad Avanza para agradecer el trabajo que vienen realizando en el Congreso, transmitir las prioridades legislativas para los próximos meses y fortalecer la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el bloque oficialista.

La reunión se realizará en un contexto de transición para el Gobierno, luego de la salida de Manuel Adorni tras varios meses de desgaste político.

Dentro del oficialismo consideraban que la continuidad del exjefe de Gabinete había deteriorado la relación con los bloques aliados en el Congreso, que denunciaban una virtual parálisis en la actividad legislativa mientras se definía su situación.

Con la renuncia de Adorni y la llegada de Santilli, la Casa Rosada apuesta a que el nuevo ministro coordinador fortalezca el vínculo con los gobernadores y con los espacios aliados para acelerar el tratamiento de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

Las prioridades legislativas

Entre los proyectos que el oficialismo buscará impulsar figura la reforma política, cuyo eje principal será la eliminación de las PASO.

Además, el Gobierno pretende avanzar con el denominado super-RIGI, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y una nueva Ley de Sociedades, entre otras iniciativas.

En paralelo, la convocatoria promovida por Karina Milei también es interpretada dentro del oficialismo como un intento por reforzar su influencia sobre la conducción del bloque legislativo, luego de las recientes señales de autonomía política exhibidas por Patricia Bullrich.

Sin embargo, tras concretarse la salida de Adorni, uno de los cambios que la ministra venía reclamando, Bullrich celebró en una entrevista con LN+ el "nuevo momento y respiración para el Gobierno".

En la Casa Rosada interpretan ese gesto como una posible señal de distensión interna, luego de varios meses de tensiones dentro del oficialismo.

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