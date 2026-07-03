¿Cómo se sienten los argentinos respecto de sus metas personales?

La desigualdad social marca una diferencia enorme. En el estrato bajo marginal, el déficit asciende al 47,4%, y en el bajo integrado al 34,3%, mientras que en el medio profesional se reduce al 13,2%. En la misma línea, el 49,7% del nivel socioeconómico muy bajo manifiesta no haber alcanzado los logros deseados, frente al 14,9% en el estrato medio alto. Entre las personas en situación de pobreza, el déficit alcanza al 48,5%, en contraste con el 24,5% entre los no pobres. La frustración se concentra en los grupos con menores oportunidades de movilidad social, indica el informe “Dinámicas de la desigualdad en el bienestar subjetivo”. Según el reporte de la UCA, los jóvenes son los más afectados. Entre los adultos de 18 a 34 años, el 36% percibe metas no alcanzadas, siendo ésta la proporción más alta. En cambio, entre los mayores de 75 apenas llega al 13%. Los jóvenes, con un horizonte de expectativas aún abierto, parecen sentir con más fuerza la distancia entre lo que esperan y lo que tienen.