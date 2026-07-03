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¿Cómo se sienten los argentinos respecto de sus metas personales?

Según la UCA, tres de cada 10 personas perciben que tienen déficit de logros en su vida. Los jóvenes son los más afectados.

DÉFICIT. Los argentinos admiten la carencia de proyectos personales.
DÉFICIT. Los argentinos admiten la carencia de proyectos personales.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

Tres de cada 10 personas sienten que no lograron lo importante en sus vidas. El 30,8% de la población adulta urbana considera que no consiguió las cosas que más valora. Es una percepción extendida que atraviesa a distintos sectores de la sociedad. Así lo indica un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El diagnóstico, al que accedió LA GACETA, analiza el déficit de proyectos, a lo largo del período 2010-2025. La variable refiere a la dificultad o incapacidad de las personas para proponerse y concretar metas en el corto, mediano y largo plazo, es decir, a la percepción de no poder formular objetivos viables ni alcanzarlos.

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Los resultados muestran que entre 2010 y 2016 la tendencia fue descendente. Sin embargo, a partir de 2017, la carencia de proyectos personales adopta una trayectoria creciente, alcanzando en 2025 uno de los valores más elevados de la serie (17%).

El déficit se incrementa a medida que descienden las condiciones socioeconómicas, ocupacionales, de ingresos y residenciales. En cuanto a las diferencias por sexo, las mujeres (17,1%) presentan mayores niveles de déficit de proyectos que los hombres (16,9%). Por grupo etario, el valor más alto de déficit se registra entre las personas de 75 años, donde alcanza el 44,5%. Finalmente, se identifican diferencias evidenciando menores niveles de carencia de proyectos entre quienes son jefes de hogar en comparación con quienes no lo son (19% en comparación a un 14% respectivamente).

Evaluación negativa

En cuanto al déficit de logros, esto es, estar nada o poco de acuerdo con haber conseguido las cosas importantes que se desean en la vida, alcanza en 2025 al 30,8% de la población urbana. La variable expresa una evaluación negativa del recorrido personal, asociada a sentimientos de estancamiento, insatisfacción y falta de logros relevantes.

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La desigualdad social marca una diferencia enorme. En el estrato bajo marginal, el déficit asciende al 47,4%, y en el bajo integrado al 34,3%, mientras que en el medio profesional se reduce al 13,2%. En la misma línea, el 49,7% del nivel socioeconómico muy bajo manifiesta no haber alcanzado los logros deseados, frente al 14,9% en el estrato medio alto. Entre las personas en situación de pobreza, el déficit alcanza al 48,5%, en contraste con el 24,5% entre los no pobres. La frustración se concentra en los grupos con menores oportunidades de movilidad social, indica el informe “Dinámicas de la desigualdad en el bienestar subjetivo”. Según el reporte de la UCA, los jóvenes son los más afectados. Entre los adultos de 18 a 34 años, el 36% percibe metas no alcanzadas, siendo ésta la proporción más alta. En cambio, entre los mayores de 75 apenas llega al 13%. Los jóvenes, con un horizonte de expectativas aún abierto, parecen sentir con más fuerza la distancia entre lo que esperan y lo que tienen.

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Completar el secundario reduce el indicador en 16 puntos porcentuales. El 40% de quienes no terminaron la secundaria no ha logrado sus metas, frente al 24% de quienes sí lo han hecho. La educación es un factor que protege frente a la percepción de no haber logrado lo importante.

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