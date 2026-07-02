Mundo

Díaz-Canel respondió a las amenazas de Trump: “Nos estamos preparando para la guerra”

El presidente de Cuba aseguró que la isla no busca un conflicto armado, pero afirmó que no renunciará a su soberanía.

TENSIÓN EEUU-CUBA. Díaz-Canel respondió a las amenazas de Trump.
TENSIÓN EEUU-CUBA. Díaz-Canel respondió a las amenazas de Trump.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Díaz-Canel advirtió en una entrevista que Cuba se prepara para la guerra para defender su soberanía e independencia, tras las recientes declaraciones de Donald Trump.
  • La respuesta llega luego de que Trump afirmara que la isla se acerca a EE.UU., y de que el Parlamento cubano aprobara reformas económicas para abrirse al sector privado.
  • El cruce de declaraciones y las reformas económicas abren un escenario incierto sobre el futuro de la relación bilateral, sin que existan aún canales de diálogo confirmados.
Resumen generado con IA

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a las declaraciones de su par de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que su país no va a "renunciar" a su "soberanía" ni a su independencia.

En una entrevista con la cadena Sky News, Díaz-Canel sostuvo que su administración no busca una escalada del conflicto, aunque dejó en claro que Cuba está preparada para defenderse si fuera necesario. "No queremos una guerra, pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados. Somos un país de paz. No somos una amenaza para nadie, sino al contrario: brindamos solidaridad al mundo. Cuba no es una nación en conflicto, no somos una colonia y no vamos a renunciar a nuestra soberanía ni a la independencia", expresó.

Cuba anuncia que dará un giro económico sin precedentes

Cuba anuncia que dará un giro económico sin precedentes

Además, cuestionó la postura del gobierno estadounidense al considerar que mantiene un tono "amenazante" y sostuvo que existe "una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica". En ese sentido, también afirmó que la gestión republicana expresó "muchas mentiras y manipuló".

Reformas económicas y expectativas por la relación con Estados Unidos

Las declaraciones de Díaz-Canel se produjeron después de que el Parlamento cubano aprobara un paquete de reformas económicas destinado a ampliar la participación del sector privado y atraer inversiones.

Estados Unidos le pone más presión a Cuba: acusa de asesinato a Raúl Castro

Estados Unidos le pone más presión a Cuba: acusa de asesinato a Raúl Castro

Ese escenario alimentó las especulaciones sobre un posible cambio en la relación bilateral entre La Habana y Washington. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las dos administraciones confirmó la existencia de conversaciones formales.

El cambio de discurso de Donald Trump sobre Cuba

El miércoles, Trump sorprendió con un cambio de tono respecto de Cuba al afirmar que el gobierno de Díaz-Canel "se está acercando" a Estados Unidos.

La declaración fue realizada durante la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, en Dakota del Norte, donde el mandatario estadounidense aseguró: "Cuba, después de muchas, muchas décadas, se está acercando a nuestra órbita".

Cuba se recupera tras un gran apagón, pero sigue la crisis

Cuba se recupera tras un gran apagón, pero sigue la crisis

Si bien Trump no brindó detalles sobre eventuales negociaciones bilaterales, sus palabras fueron interpretadas como una señal de distensión en un vínculo que durante los últimos meses estuvo marcado por sanciones económicas y fuertes críticas hacia La Habana.

Temas Estados Unidos de AméricaCubaDonald TrumpMiguel Díaz-Canel
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados
1

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas
2

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?
3

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares
4

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre
5

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público
2

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho
3

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla
4

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?
5

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?

Más Noticias
Jaldo dio inicio a la obra del Acueducto de Vipos, que beneficiará a 245.000 vecinos

Jaldo dio inicio a la obra del Acueducto de Vipos, que beneficiará a 245.000 vecinos

Messi no pudo contener la risa: el inesperado control de seguridad que vivió toda la Selección antes de viajar a Miami

Messi no pudo contener la risa: el inesperado control de seguridad que vivió toda la Selección antes de viajar a Miami

Este es mi país adoptivo: Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo

"Este es mi país adoptivo": Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Comentarios