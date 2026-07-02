Díaz-Canel respondió a las amenazas de Trump: “Nos estamos preparando para la guerra”

Resumen para apurados
- Díaz-Canel advirtió en una entrevista que Cuba se prepara para la guerra para defender su soberanía e independencia, tras las recientes declaraciones de Donald Trump.
- La respuesta llega luego de que Trump afirmara que la isla se acerca a EE.UU., y de que el Parlamento cubano aprobara reformas económicas para abrirse al sector privado.
- El cruce de declaraciones y las reformas económicas abren un escenario incierto sobre el futuro de la relación bilateral, sin que existan aún canales de diálogo confirmados.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a las declaraciones de su par de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que su país no va a "renunciar" a su "soberanía" ni a su independencia.
En una entrevista con la cadena Sky News, Díaz-Canel sostuvo que su administración no busca una escalada del conflicto, aunque dejó en claro que Cuba está preparada para defenderse si fuera necesario. "No queremos una guerra, pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados. Somos un país de paz. No somos una amenaza para nadie, sino al contrario: brindamos solidaridad al mundo. Cuba no es una nación en conflicto, no somos una colonia y no vamos a renunciar a nuestra soberanía ni a la independencia", expresó.
Además, cuestionó la postura del gobierno estadounidense al considerar que mantiene un tono "amenazante" y sostuvo que existe "una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica". En ese sentido, también afirmó que la gestión republicana expresó "muchas mentiras y manipuló".
Reformas económicas y expectativas por la relación con Estados Unidos
Las declaraciones de Díaz-Canel se produjeron después de que el Parlamento cubano aprobara un paquete de reformas económicas destinado a ampliar la participación del sector privado y atraer inversiones.
Ese escenario alimentó las especulaciones sobre un posible cambio en la relación bilateral entre La Habana y Washington. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las dos administraciones confirmó la existencia de conversaciones formales.
El cambio de discurso de Donald Trump sobre Cuba
El miércoles, Trump sorprendió con un cambio de tono respecto de Cuba al afirmar que el gobierno de Díaz-Canel "se está acercando" a Estados Unidos.
La declaración fue realizada durante la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, en Dakota del Norte, donde el mandatario estadounidense aseguró: "Cuba, después de muchas, muchas décadas, se está acercando a nuestra órbita".
Si bien Trump no brindó detalles sobre eventuales negociaciones bilaterales, sus palabras fueron interpretadas como una señal de distensión en un vínculo que durante los últimos meses estuvo marcado por sanciones económicas y fuertes críticas hacia La Habana.