Díaz-Canel respondió a las amenazas de Trump: “Nos estamos preparando para la guerra”

En una entrevista con la cadena Sky News, Díaz-Canel sostuvo que su administración no busca una escalada del conflicto, aunque dejó en claro que Cuba está preparada para defenderse si fuera necesario. "No queremos una guerra, pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados. Somos un país de paz. No somos una amenaza para nadie, sino al contrario: brindamos solidaridad al mundo. Cuba no es una nación en conflicto, no somos una colonia y no vamos a renunciar a nuestra soberanía ni a la independencia", expresó.