Una acorralada Cuba inicia conversaciones con Washington

“Hace falta que lo suelten, porque yo llevo ya cinco años sufriendo esta situación de él preso (…) y yo sola con mis dos hijos”, dijo Robledo en las afueras de su casa en el barrio habanero de La Güinera, uno de los epicentros de las protestas del 2021. La mujer, que también tiene dos primos detenidos por la misma causa, se muestra conforme con el anuncio de las negociaciones con Estados Unidos.