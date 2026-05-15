Cuba se recupera tras un gran apagón, pero sigue la crisis

LA HABANA, Cuba.- Los cubanos ya no ocultan su exasperación ante los interminables cortes de luz que afectan a la isla, lo que llevó al gobierno a aceptar examinar una propuesta de ayuda estadounidense de 100 millones de dólares. Cuba, sometida a un bloqueo petrolero por parte de Washington, comenzó ayer a restablecer el suministro eléctrico tras un nuevo apagón masivo, pero la situación sigue siendo crítica ya que la isla no dispone de reservas de diésel ni de fueloil.