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Cuba anuncia que dará un giro económico sin precedentes

Un programa con 176 reformas. Propuesta de cambios de carácter liberal.

CAMBIOS PROFUNDOS. El paquete de medidas que anunció el primer ministro Marrero puede modificar la matriz económica de Cuba.
CAMBIOS PROFUNDOS. El paquete de medidas que anunció el primer ministro Marrero puede modificar la matriz económica de Cuba.
Hace 4 Hs

LA HABANA, Cuba.- El primer ministro cubano, Manuel Marrero, presentó ante el Parlamento un amplio programa de reformas a favor de la economía de mercado, giro inédito para la isla sumida en crisis económica, bajo presión de Washington.

Marrero expuso 176 propuestas de reformas que abarcan numerosos sectores de la economía y que deberán ser aprobadas, tras debate, por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Estas propuestas de carácter liberal incluyen, entre otras, la organización de las empresas privadas y estatales, el sistema bancario, el turismo, la agricultura, la inversión extranjera, los impuestos, los salarios y el mercado cambiario.

“Es el programa de reforma económica más profundo que se haya anunciado en los últimos 70 años de la historia económica del país, desde la victoria de la Revolución de 1959”, declaró el economista cubano Daniel Torralbas, radicado en Londres.

Tres años después de la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959, las grandes empresas privadas, cubanas o extranjeras, fueron nacionalizadas, seguidas por los pequeños comercios y negocios familiares en 1968. Desde entonces, se han realizado ajustes recurrentes al dogma de la economía socialista, sin cuestionar los fundamentos de un sistema ampliamente planificado y centralizado.

En 2021, sin embargo, por primera vez en medio siglo, se autorizaron las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con hasta 100 trabajadores, para hacer frente a la crisis y al descontento social. Actualmente son más de 10.000 y emplean a un tercio de la población activa.

“Sociedad por acciones”

Entre las reformas anunciadas ayer destacan la transformación “de la empresa pública socialista en una sociedad mercantil por acciones o de participación”, la autorización de empresas privadas con más de 100 empleados, la participación de capital extranjero en el sector privado y la apertura de cuentas en divisas para particulares. Según estas propuestas, la agricultura, el turismo, el sector bancario y el mercado cambiario quedarán abiertos a la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

Cuba anunció un paquete de reformas económicas para liberalizar sectores clave en medio de la crisis

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Los cubanos también podrán poseer más de una empresa privada y participaciones en otras sociedades. Además, se permitirá la negociación salarial dentro de las empresas.

“La esencia de las transformaciones van en torno a ampliar el rol del sector privado en la economía cubana (...) y hay cambios drásticos, no estamos hablando de cambios de maquillaje”, subrayó Torralbas.

Sin embargo, por el momento no se ha anunciado ningún calendario para la implementación de estas reformas. “La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios”, había declarado el presidente Miguel Díaz-Canel en un discurso transmitido este jueves por la televisión estatal durante una sesión extraordinaria del Comité Central del Partido Comunista (PCC, único).

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En esa sesión, el máximo órgano del partido dio luz verde a este paquete de reformas hacia una mayor liberalización económica, aunque sus detalles no habían sido revelados.

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