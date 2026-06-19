Cuba anuncia que dará un giro económico sin precedentes

“Sociedad por acciones”

Entre las reformas anunciadas ayer destacan la transformación “de la empresa pública socialista en una sociedad mercantil por acciones o de participación”, la autorización de empresas privadas con más de 100 empleados, la participación de capital extranjero en el sector privado y la apertura de cuentas en divisas para particulares. Según estas propuestas, la agricultura, el turismo, el sector bancario y el mercado cambiario quedarán abiertos a la inversión privada, tanto nacional como extranjera.