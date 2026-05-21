Estados Unidos le pone más presión a Cuba: acusa de asesinato a Raúl Castro

Rubio fustigó en su mensaje la represión y se refirió además a los apagones que padecen los cubanos. “La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos”, sostuvo. “La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país, han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo”, esgrimió Rubio.