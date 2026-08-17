¿De qué murió Hayden Panettiere, la actriz de "Heroes" y "Nashville"?

A lo largo de su trayectoria, la artista abordó públicamente sus batallas personales contra la adicción y las secuelas del trabajo infantil. En diversas entrevistas, describió la enorme exigencia que implicó haber iniciado su carrera siendo una niña. “Creo que es la forma en que fui criada. Fui entrenada. Era como una pequeña soldado y siempre lo he sido. El ‘no’ nunca fue una opción. Era simplemente: ‘Aquí están tus escenas, aquí está tu diálogo, memorízalo, marca tus posiciones, haz lo que te dice el director’. Yo recibía mis órdenes”, dijo la celebridad.