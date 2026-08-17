El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club
La actualidad de Tucumán Central volvió a exponer una vieja dificultad del fútbol del interior: un aporte económico puede construir un equipo competitivo, pero sin socios, ingresos propios y una estructura sólida resulta difícil sostener un proyecto cuando el mecenas deja de estar.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
AGENCIA ALAS TURISMO El equipo periodístico de LA GACETA viaja seguro por la ruta mundialista gracias a Alas Turismo. Planifica tu próximo viaje con Franco Ponce y el equipo de expertos.
Temas TucumánSan Miguel de Tucumán FloridaClub Social y Deportivo San JorgeClub Tucumán CentralClub Social y Deportivo La FloridaMarcelo SáezTorneo Federal A
Lo más popular
Ranking notas premium