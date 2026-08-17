OpiniónColumnas

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club

La actualidad de Tucumán Central volvió a exponer una vieja dificultad del fútbol del interior: un aporte económico puede construir un equipo competitivo, pero sin socios, ingresos propios y una estructura sólida resulta difícil sostener un proyecto cuando el mecenas deja de estar.

LA FIESTA. Tucumán Central celebra el histórico ascenso al Federal A, el mayor logro de su historia. Después de la celebración comenzó otra historia, mucho más difícil: la de construir un club capaz de sostenerse.
LA FIESTA. Tucumán Central celebra el histórico ascenso al Federal A, el mayor logro de su historia. Después de la celebración comenzó otra historia, mucho más difícil: la de construir un club capaz de sostenerse.
Bruno Farano
Por Bruno Farano 17 Agosto 2026

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Temas TucumánSan Miguel de Tucumán FloridaClub Social y Deportivo San JorgeClub Tucumán CentralClub Social y Deportivo La FloridaMarcelo SáezTorneo Federal A
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