Las ocho claves de la economía que viene: inflación, dólar y reservas en la mira del Gobierno
El IPC de julio fue 2,1% y el mercado espera un 1,8% para agosto. El Gobierno busca acumular U$S10.000 millones en reservas mientras Melconian advierte sobre una "apreciación inadecuada" del tipo de cambio.
Resumen para apurados
- El Gobierno argentino busca sumar US$ 10.000 millones en reservas y bajar la inflación mensual al 1,8% en agosto para afianzar su plan económico.
- Tras registrarse un IPC del 2,1% en julio, economistas como Carlos Melconian advierten sobre los riesgos de una apreciación inadecuada del tipo de cambio.
- La acumulación de divisas y el manejo cambiario resultarán determinantes para sostener el proceso de desinflación y garantizar la estabilidad financiera.
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