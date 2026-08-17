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Las ocho claves de la economía que viene: inflación, dólar y reservas en la mira del Gobierno

El IPC de julio fue 2,1% y el mercado espera un 1,8% para agosto. El Gobierno busca acumular U$S10.000 millones en reservas mientras Melconian advierte sobre una "apreciación inadecuada" del tipo de cambio.

Las ocho claves de la economía que viene: inflación, dólar y reservas en la mira del Gobierno
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol 17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino busca sumar US$ 10.000 millones en reservas y bajar la inflación mensual al 1,8% en agosto para afianzar su plan económico.
  • Tras registrarse un IPC del 2,1% en julio, economistas como Carlos Melconian advierten sobre los riesgos de una apreciación inadecuada del tipo de cambio.
  • La acumulación de divisas y el manejo cambiario resultarán determinantes para sostener el proceso de desinflación y garantizar la estabilidad financiera.
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