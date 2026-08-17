Pagará $60 millones para no ser condenado por contrabando de ropa

Tras esto, el fiscal de Cámara Pablo Camuña dijo que no se opondría, siempre y cuando la suma realmente sea la que se ajustaba a un delito como este. Luego de un cuarto intermedio para acercar posiciones, el fiscal opinó que debía usarse como base para el acuerdo el monto en dólares del total del valor en esa época, pero actualizado a esta, por lo que se llegaba a una suma cercana a los $60 millones. Del Río, luego de hablar con su defendido, accedió a que se pagara esa suma, siempre y cuando pudiera hacerlo mensualmente en tres partes, lo que fue aceptado por el fiscal.