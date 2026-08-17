Una ingeniera química, un periodista y la idea de simplificar el mundo del skincare

Después viene la hidratación. Para el día, o para esos momentos en los que queremos que la piel ya tenga algo de luz antes de empezar a maquillarnos, aparece la Crema Glow, uno de sus productos estrella. Su fórmula incorpora 1% de ácido hialurónico puro y perla de oro, que deja un efecto luminoso inmediato. Martina hace especial hincapié en que se trata de ácido hialurónico puro, es decir, que ese 1% corresponde al activo en sí y no simplemente a un ingrediente que lo contiene.