Conservadores en Suiza agitan el cisma ante la Iglesia

León XIV había llamado a la Fraternidad a renunciar a su proyecto: “Les suplico desde lo más hondo del corazón: ¡reconsideren su decisión!”, les había escrito, subrayando que, en caso de “acto cismático”, los sacramentos -como el matrimonio o la confesión- administrados por los obispos ya no serían reconocidos por la Iglesia católica. En una ceremonia en la pradera suiza de Écône, adonde asistieron miles de fieles de todo el mundo, la comunidad consagró a cuatro obispos: dos franceses, un estadounidense y un suizo. El superior general de la comunidad, el sacerdote Davide Pagliarani, dijo en su homilía que era un día “histórico”.