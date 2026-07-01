Santos Proceso y Martiniano: quiénes fueron los mártires romanos que la Iglesia Católica recuerda este 2 de julio

Cada 2 de julio, la Iglesia Católica conmemora a los santos Proceso y Martiniano, dos mártires romanos cuya historia está estrechamente ligada a los apóstoles San Pedro y San Pablo. Según la tradición cristiana, ambos fueron sus carceleros antes de convertirse al cristianismo y entregar su vida por la fe.
¿Quiénes fueron San Proceso y San Martiniano?
La tradición de la Iglesia sostiene que Proceso y Martiniano eran soldados romanos encargados de custodiar a San Pedro y San Pablo en la célebre prisión Mamertina, ubicada en Roma.
Durante el tiempo que compartieron con los apóstoles, quedaron profundamente impactados por su testimonio de fe y por la predicación del Evangelio. Como consecuencia, decidieron abrazar el cristianismo.
El bautismo de los carceleros
De acuerdo con el relato tradicional, San Pedro bautizó a Proceso y Martiniano utilizando el agua que milagrosamente brotó dentro de la prisión. Este episodio simboliza el nacimiento de una nueva vida espiritual para ambos soldados, quienes abandonaron sus antiguas creencias para seguir a Cristo.
Su conversión marcó un cambio radical en sus vidas y los convirtió en discípulos de la fe cristiana.
El martirio de Proceso y Martiniano
Tras conocerse su conversión, las autoridades romanas los sometieron a persecución. Por negarse a renunciar al cristianismo, Proceso y Martiniano fueron martirizados, convirtiéndose en un ejemplo de fidelidad a su nueva fe.
La Iglesia los venera como mártires, destacando el valor de quienes, incluso formando parte del aparato represivo del Imperio romano, eligieron seguir el mensaje del Evangelio por encima de cualquier consecuencia.
¿Cuándo se celebra su festividad?
La festividad de los santos Proceso y Martiniano se celebra cada 2 de julio en el calendario litúrgico católico. En esta fecha, los fieles recuerdan su conversión, su bautismo y el testimonio de entrega que dejaron al aceptar el martirio antes que renunciar a sus convicciones.