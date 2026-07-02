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Con tres tucumanos en el XV, Los Pumas confirmaron el equipo para debutar ante Escocia: Alemanno alcanzará un histórico récord

Felipe Contepomi definió el XV inicial para el estreno en el Nations Championship 2026. El segunda línea cordobés disputará su partido número 100 con la camiseta argentina y se convertirá en el quinto centenario de la historia.

Tomás Albornoz será el apertura titular de Los Pumas.
Tomás Albornoz será el apertura titular de Los Pumas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Felipe Contepomi confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Escocia este sábado en Córdoba por el debut del Nations Championship 2026, con tres tucumanos titulares.
  • El segunda línea Matías Alemanno cumplirá 100 partidos internacionales, sumándose a un selecto club. Los Pumas llegan tras vencer a Escocia en su último cruce a fines de 2025.
  • Este debut marca el inicio de una exigente serie de tres partidos en el país, que continuará contra Gales e Inglaterra, clave para consolidar el proceso de cara al torneo.
Resumen generado con IA

Los Pumas ya tienen todo listo para el debut en el Nations Championship 2026. Felipe Contepomi confirmó la formación titular que recibirá este sábado 4 de julio, desde las 16, a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primero de los tres compromisos que afrontará el seleccionado argentino durante julio.

La principal novedad pasa por Matías Alemanno, quien alcanzará los 100 partidos con la camiseta de Los Pumas y se convertirá en el quinto jugador centenario en la historia del seleccionado.

La formación de Los Pumas para enfrentar a Escocia

El XV confirmado por Contepomi estará integrado por:

15- Santiago Carreras; 14- Rodrigo Isgró, 13- Lucio Cinti, 12- Faustino Sánchez Valarolo, 11- Mateo Carreras; 10- Tomás Albornoz, 9- Gonzalo García; 8- Joaquín Oviedo, 7- Santiago Grondona, 6- Pablo Matera; 5- Matías Alemanno, 4- Guido Petti; 3- Pedro Delgado, 2- Julián Montoya (capitán) y 1- Mayco Vivas.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Joaquín Moro, Agustín Moyano, Matías Moroni y Bautista Delguy.

Alemanno entra en la historia de Los Pumas

El encuentro tendrá un significado especial para Matías Alemanno. El cordobés, surgido de La Tablada, disputará su centésimo partido con la camiseta argentina.

Debutó el 17 de mayo de 2014 frente a Uruguay en Paysandú y desde entonces construyó una extensa trayectoria que incluye tres Copas del Mundo (2015, 2019 y 2023) y 45 presencias en el Rugby Championship.

Con este nuevo logro se convertirá en el quinto jugador con 100 o más partidos en la historia de Los Pumas.

El listado de jugadores centenarios lo integran:

  • Pablo Matera: 121 partidos.
  • Julián Montoya: 117.
  • Agustín Creevy: 110.
  • Nicolás Sánchez: 104.
  • Matías Alemanno: 100.

El antecedente más reciente favorece a Argentina, que en noviembre de 2025 protagonizó una histórica remontada en Murrayfield. Después de estar 21 puntos abajo, el equipo dirigido por Contepomi terminó imponiéndose por 33-24 en Edimburgo.

Tras este compromiso, Los Pumas continuarán su participación en el Nations Championship frente a Gales, en San Juan (11 de julio), e Inglaterra, en Santiago del Estero (18 de julio).

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