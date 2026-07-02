Victoria Villarruel se reunió con el "Pollo" Sobrero para hablar sobre la crisis ferroviaria

Resumen para apurados
- La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió al sindicalista Rubén Sobrero en el Senado para analizar de urgencia la crisis y el riesgo de accidentes en la red ferroviaria.
- Ante un alza del 30% de descarrilamientos en el tren Sarmiento, el gremio presentó informes sobre el grave deterioro de la red y el riesgo de choque por falta de mantenimiento.
- El gesto marca diferencias entre Villarruel y Milei, priorizando el diálogo pragmático. El Senado prevé debatir la crisis y analizar una nueva ley de emergencia ferroviaria.
En un nuevo gesto que marca diferencias con el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió en el Senado al dirigente de la Unión Ferroviaria Seccional Sarmiento, Rubén "Pollo" Sobrero, quien le transmitió su preocupación por el estado de la red ferroviaria y denunció falta de inversión, desfinanciamiento y riesgos para la seguridad de los pasajeros.
Tras el encuentro, que se extendió durante dos horas, la titular del Senado destacó en un comunicado que "las diferencias ideológicas no están sobre los intereses del país", en referencia al intercambio con el sindicalista, integrante del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U).
Desde el entorno de Villarruel señalaron además que "es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los ferrocarriles", especialmente cuando se discuten inversiones en sectores productivos que requieren un Estado eficiente en materia ferroviaria.
También remarcaron que se trata de un área clave para la productividad, la logística y la conexión entre distintas poblaciones del país, y recordaron que en los últimos años se registraron cientos de descarrilamientos.
La advertencia de Sobrero
Tras la reunión, Sobrero calificó el encuentro como "muy bueno" y aseguró que la vicepresidenta se limitó a escuchar la exposición gremial y a manifestar su preocupación por la situación.
"Una cosa es saber que algo está mal y otra cosa es llevarte fotos, informes técnicos y decirte: 'Mirá, acá vamos a chocar en cualquier momento y no tenemos tiempo, tiene que ser hoy la respuesta'", relató en declaraciones a Radio Mitre.
El dirigente sindical sostuvo que "el riesgo de chocar es cada vez más grande" debido al deterioro del sistema ferroviario.
"Si ocurre un accidente, va a ser culpa de Milei", afirmó.
También cuestionó la declaración de la emergencia ferroviaria impulsada por el Gobierno para el Área Metropolitana.
"La emergencia fue puro humo, no bajaron un peso, solo se dedicaron a despedir trabajadores", sostuvo, al tiempo que aseguró que "el sistema está colapsado y el Gobierno no hace nada".
Los datos que presentó el gremio
Según denunció la Unión Ferroviaria, durante el primer cuatrimestre de este año se registraron 101 descarrilamientos en el tren Sarmiento, un 30% más que en el mismo período de 2025.
Además, una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN), citada por el gremio, indica que los accidentes ferroviarios aumentaron un 72% desde 2023 y que los descarrilamientos en la línea San Martín crecieron un 150%.
Reunión con el bloque peronista
Antes de reunirse con Villarruel, Sobrero mantuvo un encuentro con el interbloque de senadores peronistas encabezado por José Mayans.
Del encuentro también participaron Eduardo "Wado" de Pedro y el ex gobernador chaqueño Jorge Capitanich, quienes coincidieron con las denuncias sobre el estado del sistema ferroviario.
Desde el bloque cuestionaron lo que definieron como "el abandono del Gobierno nacional" y denunciaron que el Poder Ejecutivo avanza "en el desfinanciamiento y vaciamiento de los talleres y con la reducción de personal con el objetivo de privatizar los trenes".
En ese marco, reafirmaron su compromiso con un sistema de transporte público de calidad y manifestaron su rechazo a cualquier intento de privatización.
El pedido al Senado y las obras anunciadas
Sobrero explicó que presentó un informe a todos los senadores para advertir sobre el estado de los trenes.
"Presentamos una denuncia a todos los senadores sobre el estado de los trenes, advirtiendo que podemos chocar en cualquier momento, que no podemos garantizar la seguridad. Necesitamos la intervención de los senadores para que el Gobierno ponga la plata del decreto de necesidad y urgencia que había decretado hace dos años después del choque de Retiro", afirmó.
El sindicalista sostuvo que esos recursos son indispensables para ejecutar las obras de infraestructura y seguridad que necesita el sistema.
Además, indicó que recibió el compromiso de que el tema será debatido en una próxima sesión del Senado y que se analizará la posibilidad de impulsar una nueva emergencia ferroviaria.
"Lo que estamos buscando es evitar volver a pasar momentos que no queremos volver a pasar", señaló, en referencia a la tragedia de Once y otros accidentes fatales.
Más reuniones y una interrupción del servicio
Sobrero informó además que solicitó una audiencia con la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con quien aseguró mantener una relación de más de 40 años, para presentarle personalmente el diagnóstico del sector y las propuestas del gremio. También adelantó que la próxima semana llevarán el mismo planteo a la Cámara de Diputados.
El dirigente insistió en que hoy no puede garantizarse la seguridad del servicio ferroviario debido al faltante de repuestos, lo que obliga a desarmar formaciones para mantener otras en funcionamiento, una situación que comparó con la vivida durante la década de 1990.
"Es muy grave el tema de las señales. Muy grave. Nosotros no podemos garantizar, y esto tiene que quedar claro, la seguridad del transporte del tren hoy", advirtió.
En ese contexto, destacó que la empresa ferroviaria que opera la línea Sarmiento anunció la interrupción del servicio durante cuatro días de julio, desde el feriado del 9 hasta el domingo 12 inclusive, para ejecutar nueve obras de urgencia.
Según Sobrero, una decisión de ese tipo "nunca había ocurrido" y, si bien la consideró positiva, advirtió que representa apenas el comienzo.
"Lo vemos auspicioso, pero esto es solamente el inicio. De verdad necesitamos que se tome atención porque viaja gente ahí arriba", concluyó.