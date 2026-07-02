Victoria Villarruel se reunió con el "Pollo" Sobrero para hablar sobre la crisis ferroviaria

En un nuevo gesto que marca diferencias con el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió en el Senado al dirigente de la Unión Ferroviaria Seccional Sarmiento, Rubén "Pollo" Sobrero, quien le transmitió su preocupación por el estado de la red ferroviaria y denunció falta de inversión, desfinanciamiento y riesgos para la seguridad de los pasajeros.