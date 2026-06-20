Villarruel redobló sus críticas al Gobierno: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni"

La presencia de la vicepresidenta había sido uno de los temas más comentados en la previa de la ceremonia, junto con la reaparición pública de Adorni. El jefe de Gabinete llegó a Rosario acompañado por integrantes del Gabinete nacional y recibió en dos oportunidades el saludo del presidente Milei: una al arribar al acto y otra al retirarse.