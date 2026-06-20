Villarruel redobló sus críticas al Gobierno: "No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni"

Resumen para apurados
- La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante el Día de la Bandera en Rosario, al rechazar el uso político de un acto patrio.
- Villarruel asistió al evento invitada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tras ser excluida de la convocatoria oficial de la Casa Rosada y del tedeum de mayo.
- Este cruce profundiza la interna y el distanciamiento político entre la vicepresidenta y el entorno de Javier Milei, anticipando una relación de creciente tensión oficial.
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el presidente Javier Milei y con el Gobierno nacional durante su participación en los actos por el Día de la Bandera en Rosario. Lo hizo apenas finalizada la ceremonia, a la que asistió por invitación del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, luego de no haber sido convocada por la Casa Rosada.
Momentos después, en una entrevista exclusiva con Infobae, Villarruel cuestionó con dureza la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el acto y rechazó que la jornada se utilizara como escenario de respaldo político.
“No era un acto para apoyar a Adorni. Y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni. Entonces, me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo”, sostuvo.
La presencia de la vicepresidenta había sido uno de los temas más comentados en la previa de la ceremonia, junto con la reaparición pública de Adorni. El jefe de Gabinete llegó a Rosario acompañado por integrantes del Gabinete nacional y recibió en dos oportunidades el saludo del presidente Milei: una al arribar al acto y otra al retirarse.
Consultada sobre esa situación, Villarruel insistió en que la celebración debía estar enfocada exclusivamente en la conmemoración patriótica.
“Me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo. Simplemente hoy se debe recordar la bandera, darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y reconocer a los rosarinos, a la provincia de Santa Fe, a la invencible provincia de Santa Fe, y recordar la figura del general Belgrano”, expresó.
Y concluyó con una nueva crítica al funcionario nacional: “Lo de Adorni está totalmente de más”.
La vicepresidenta también volvió a quedar al margen de una convocatoria oficial del Gobierno nacional. Según trascendió, no fue invitada por el Presidente al acto en Rosario, del mismo modo que ocurrió durante el tedeum del 25 de Mayo celebrado en la Catedral Metropolitana.
Pese a ello, en los días previos había anticipado que asistiría de todas formas, incluso si debía seguir la ceremonia desde fuera del área protocolar. Finalmente, fue el gobernador Pullaro quien la invitó formalmente y la ubicó en el sector reservado para los invitados provinciales.