Milei no viajará a Estados Unidos y priorizará los actos por el Día de la Independencia en Tucumán

El viaje de instrucción del buque escuela coincide con el Día de la Independencia de Estados Unidos, una fecha especialmente significativa para Donald Trump. Este año se conmemora el 250° aniversario de la Declaración de Independencia de 1776, que marcó la separación formal del Imperio Británico. Como parte de las celebraciones, la Casa Blanca elaboró una propuesta para emitir un billete de 250 dólares con el retrato del actual presidente estadounidense.