Milei no viajará a Estados Unidos y priorizará los actos por el Día de la Independencia en Tucumán

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei canceló su viaje de julio a EE. UU. para priorizar los actos oficiales del Día de la Independencia en Tucumán, debido a superposiciones de su agenda.
- La decisión ocurre tras reprogramarse un evento de negocios en EE.UU. y luego de que Milei suspendiera su viaje a la cumbre del Mercosur para concentrarse en la agenda local.
- Esta medida prioriza la política doméstica en un momento de reorganización de gabinete, mientras el Gobierno ratifica que la alianza estratégica con EE.UU. se mantiene firme.
Tras varios días de versiones cruzadas, finalmente el presidente Javier Milei no viajará a Estados Unidos para participar de los festejos por el Día de la Independencia, el próximo 4 de julio. La decisión fue confirmada por fuentes de la Casa Rosada, que aseguran que el viaje no figura en la agenda oficial.
Según trascendió, el plan original contemplaba que el mandatario partiera el viernes por la noche y regresara el 7 de julio. Sin embargo, la visita a Nueva York finalmente quedó descartada.
"Nunca estuvo programado", señaló a Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial, aunque reconoció que la posibilidad fue evaluada durante los últimos días.
Uno de los factores que complicó el viaje fue el cambio de fecha de un encuentro para multimillonarios y líderes de negocios, una especie de "campamento", que se desarrollará en Sun Valley.
La reprogramación de ese evento coincidió con compromisos ya previstos en la agenda oficial argentina. El 8 de julio, Milei participará de la tradicional vigilia en Tucumán para recibir el Día de la Independencia y, al día siguiente, asistirá al Te Deum que se celebrará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.
En Balcarce 50 remarcaron que la decisión responde exclusivamente a cuestiones de agenda y destacaron que la relación con Estados Unidos continúa siendo uno de los ejes centrales de la política exterior del Gobierno. Además, aseguraron que habrá nuevas oportunidades para concretar un encuentro entre ambos mandatarios.
Las versiones sobre el que hubiera sido el 18° viaje de Milei a Estados Unidos desde el inicio de su gestión fueron dispares. Mientras algunas fuentes diplomáticas sostienen que la visita "nunca estuvo en agenda", desde Presidencia admitieron que el mandatario recibió la invitación, aunque nunca confirmó su asistencia.
El pasado lunes, el jefe de Estado también suspendió su participación en la Cumbre del Mercosur, que concluyó al día siguiente en Asunción, Paraguay. En su lugar, recibió a su ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y participó de la jura de Diego Santilli.
Con los recientes cambios en el Gabinete, el Presidente decidió concentrarse por estas horas en la agenda local y, por ese motivo, no asistirá a la celebración de la fecha patria estadounidense.
Quien sí podría viajar es el canciller, Pablo Quirno, que prevé estar presente durante el arribo de la Fragata Libertad a Nueva York. "El 4 de julio puedo llegar a estar en Estados Unidos porque va a estar llegando nuestra Fragata también", afirmó el funcionario ante la prensa acreditada.
El viaje de instrucción del buque escuela coincide con el Día de la Independencia de Estados Unidos, una fecha especialmente significativa para Donald Trump. Este año se conmemora el 250° aniversario de la Declaración de Independencia de 1776, que marcó la separación formal del Imperio Británico. Como parte de las celebraciones, la Casa Blanca elaboró una propuesta para emitir un billete de 250 dólares con el retrato del actual presidente estadounidense.
En ese contexto, el martes por la noche Milei y gran parte de su Gabinete participaron de la conmemoración organizada por la Embajada de Estados Unidos en el Palacio Bosch, residencia del embajador Peter Lamelas.
Durante el acto, Lamelas aseguró que Trump lo envió a la Argentina con "una misión clara" para profundizar el vínculo entre ambos países y destacó el "coraje" del mandatario argentino. "Es ahora el momento de confiar en la Argentina. Es ahora el momento de abrir puertas y cerrar acuerdos, generar empleos y construir juntos", expresó el diplomático.