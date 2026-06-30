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Plazo fijo: cuánto dinero necesitás invertir para ganar $100.000 por mes en julio de 2026

Los recientes movimientos en los rendimientos bancarios modificaron el escenario para los inversores. Ante este nuevo panorama, la rentabilidad de los depósitos tradicionales entra otra vez en evaluación para determinar si todavía conviene frente a la inflación.

Plazo fijo: cuánto dinero necesitás invertir para ganar $100.000 por mes en julio de 2026
Plazo fijo
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Para ganar $100.000 mensuales con un plazo fijo a 30 días en Argentina, los ahorristas necesitan invertir $6,5 millones de pesos ante la baja generalizada de las tasas de interés.
  • La cifra se calcula con una tasa del 19,5% anual, como la del Banco Provincia. La caída de los rendimientos obliga a inmovilizar un capital mayor para obtener la misma ganancia.
  • El BCRA sugiere comparar las ofertas digitales de los bancos, ya que los canales móviles suelen ofrecer mejores tasas, ayudando a amortiguar el impacto de la inflación.
Resumen generado con IA

El plazo fijo se mantiene como una de las herramientas de ahorro más elegidas por quienes buscan obtener un rendimiento sin asumir grandes riesgos. A pesar de que las tasas nominales anuales (TNA) se sitúan por debajo de los niveles registrados meses atrás, esta opción todavía permite generar intereses mensuales de cierta relevancia para los usuarios.

Plazo fijo: cuánto ganás si invertís $500.000 durante 30 días en junio de 2026

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Bajo las condiciones vigentes hacia fines de junio, un ahorrista que pretenda obtener alrededor de $100.000 en intereses mediante un depósito tradicional a 30 días requiere realizar una inversión de millones de pesos. De este modo, el capital inicial necesario se eleva considerablemente para alcanzar dicha meta de ganancia mensual.

Plazo fijo: cuánto ganás al invertir $1.000.000 a 30 días en junio de 2026

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Capital necesario para sumar $100.000 al mes en un plazo fijo

El rendimiento de un plazo fijo se vincula de forma directa con dos variables fundamentales: el monto invertido y la tasa de interés que ofrece la entidad financiera. Por ejemplo, al tomar como referencia las condiciones del Banco Provincia, un depósito electrónico de $6.500.000 colocado a un plazo de 30 días genera una serie de resultados específicos que permiten calcular la ganancia mensual.

Esta operación financiera produce un retorno determinado que se suma al capital inicial al finalizar el período elegido. De esta manera, el ahorrista logra obtener un beneficio concreto gracias a los intereses devengados, transformando esa inversión de millones de pesos en un rendimiento predecible y seguro dentro del esquema bancario.

Cómo refinanciar deudas bancarias: requisitos, tasas y plazos de los nuevos programas de alivio

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  • capital invertido: $6.500.000
  • tasa Nominal Anual (TNA): 19,5%
  • intereses generados: $104.178,08
  • monto total al vencimiento: $6.604.178,08

Ante estas variaciones, resulta fundamental comparar las propuestas del mercado antes de colocar el dinero, ya que una mínima diferencia de uno o dos puntos porcentuales se traduce en miles de pesos adicionales al invertir sumas elevadas. Para facilitar esta tarea, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispone de un comparador digital con información diariaizada de las tasas, destacándose además que las operaciones vía home banking o aplicaciones móviles suelen otorgar mejores beneficios que los trámites presenciales en sucursal.

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