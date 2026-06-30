Plazo fijo: cuánto dinero necesitás invertir para ganar $100.000 por mes en julio de 2026

Ante estas variaciones, resulta fundamental comparar las propuestas del mercado antes de colocar el dinero, ya que una mínima diferencia de uno o dos puntos porcentuales se traduce en miles de pesos adicionales al invertir sumas elevadas. Para facilitar esta tarea, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispone de un comparador digital con información diariaizada de las tasas, destacándose además que las operaciones vía home banking o aplicaciones móviles suelen otorgar mejores beneficios que los trámites presenciales en sucursal.