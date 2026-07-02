Netflix: la serie con José Coronado y Luis Zahera que se convirtió en un éxito mundial y es ideal para ver en un fin de semana

Resumen para apurados
- La serie española 'Entrevías', protagonizada por José Coronado y Luis Zahera, se convirtió en un éxito mundial en Netflix por su atrapante trama de suspenso y acción.
- Con cuatro temporadas y 32 episodios, la ficción narra cómo un exmilitar se enfrenta al narcotráfico para salvar a su nieta, apoyado por un policía de métodos particulares.
- El éxito de la producción consolida la fuerte presencia de la ficción española en el catálogo de Netflix y se posiciona como una de las opciones preferidas para maratonear.
Las producciones españolas continúan consolidándose entre las más vistas de Netflix y una de las grandes responsables de ese fenómeno es "Entrevías", el thriller protagonizado por José Coronado y Luis Zahera. Con una combinación de acción, drama y suspenso, la ficción logró conquistar a espectadores de distintos países y hoy figura entre las opciones más recomendadas para quienes buscan una serie atrapante.
Con cuatro temporadas y 32 capítulos, la producción ofrece una historia cargada de tensión, conflictos familiares y personajes complejos, convirtiéndose en una de las series españolas más exitosas del catálogo de Netflix.
¿De qué trata "Entrevías"?
La trama sigue la vida de Tirso Abantos, un exmilitar de carácter rígido que administra una ferretería en un barrio atravesado por la violencia, el narcotráfico y la inseguridad.
Todo cambia cuando su nieta Irene comienza a relacionarse con personas vinculadas al crimen organizado. Ante ese escenario, Tirso decide involucrarse para proteger a su familia, enfrentándose a peligros cada vez mayores y poniendo a prueba sus propios límites.
A lo largo de los episodios, la serie no solo desarrolla intensas escenas de acción, sino que también aborda temas como la brecha generacional, la marginalidad, la violencia urbana y los dilemas morales de quienes intentan hacer lo correcto en un entorno hostil.
José Coronado lidera un elenco de alto nivel
Uno de los principales atractivos de la serie es la actuación de José Coronado, quien ofrece una interpretación sólida y convincente de Tirso Abantos.
El actor logra construir un personaje con múltiples matices, marcado por un pasado difícil, un fuerte sentido del deber y una permanente lucha interna entre la dureza y la sensibilidad. Su trabajo fue ampliamente reconocido por la crítica y por los espectadores, que destacan la profundidad emocional que aporta a la historia.
Luis Zahera se roba varias escenas
El otro gran protagonista es Luis Zahera, encargado de dar vida al inspector Ezequiel Fandiño, un policía con métodos poco convencionales y una personalidad impredecible.
Su personaje combina momentos de humor, tensión y drama, convirtiéndose rápidamente en uno de los favoritos del público. La forma en que enfrenta cada investigación y su particular manera de resolver los conflictos le aportan dinamismo a la trama y rompen con el estereotipo del policía tradicional.
Una dupla que sostiene el éxito de la serie
Gran parte del impacto de "Entrevías" radica en la relación entre Tirso y Ezequiel. Mientras el exmilitar representa la disciplina, el orden y los valores tradicionales, el inspector apuesta por estrategias mucho más flexibles y arriesgadas.
Las diferencias entre ambos generan constantes enfrentamientos, aunque también momentos de cooperación que enriquecen la historia y mantienen el interés del espectador de principio a fin.
La química interpretativa entre José Coronado y Luis Zahera se convirtió en uno de los aspectos más valorados de la ficción, aportando intensidad, emoción y un equilibrio entre el drama y el humor.
¿Por qué "Entrevías" es una de las mejores series para maratonear?
Si bien el catálogo de Netflix ofrece numerosas producciones españolas, "Entrevías" consiguió destacarse por combinar una historia de ritmo ágil con personajes bien desarrollados y un contexto social que aporta realismo.
Sus cuatro temporadas permiten disfrutar de una trama completa, con giros inesperados, escenas de acción y conflictos familiares que mantienen la tensión en cada episodio. Por eso, sigue siendo una de las recomendaciones más elegidas por quienes buscan una serie intensa para ver durante un fin de semana.