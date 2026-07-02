EspectáculosFamosos

Netflix: la serie con José Coronado y Luis Zahera que se convirtió en un éxito mundial y es ideal para ver en un fin de semana

Sus cuatro temporadas permiten disfrutar de una trama completa, con giros inesperados, escenas de acción y conflictos familiares que mantienen la tensión en cada episodio.

Netflix: la serie con José Coronado y Luis Zahera que se convirtió en un éxito mundial y es ideal para ver en un fin de semana
Netflix: la serie con José Coronado y Luis Zahera que se convirtió en un éxito mundial y es ideal para ver en un fin de semana
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La serie española 'Entrevías', protagonizada por José Coronado y Luis Zahera, se convirtió en un éxito mundial en Netflix por su atrapante trama de suspenso y acción.
  • Con cuatro temporadas y 32 episodios, la ficción narra cómo un exmilitar se enfrenta al narcotráfico para salvar a su nieta, apoyado por un policía de métodos particulares.
  • El éxito de la producción consolida la fuerte presencia de la ficción española en el catálogo de Netflix y se posiciona como una de las opciones preferidas para maratonear.
Resumen generado con IA

Las producciones españolas continúan consolidándose entre las más vistas de Netflix y una de las grandes responsables de ese fenómeno es "Entrevías", el thriller protagonizado por José Coronado y Luis Zahera. Con una combinación de acción, drama y suspenso, la ficción logró conquistar a espectadores de distintos países y hoy figura entre las opciones más recomendadas para quienes buscan una serie atrapante.

Netflix cambió la forma de iniciar sesión: ¿aún se puede compartir la cuenta?

Netflix cambió la forma de iniciar sesión: ¿aún se puede compartir la cuenta?

Con cuatro temporadas y 32 capítulos, la producción ofrece una historia cargada de tensión, conflictos familiares y personajes complejos, convirtiéndose en una de las series españolas más exitosas del catálogo de Netflix.

¿De qué trata "Entrevías"?

La trama sigue la vida de Tirso Abantos, un exmilitar de carácter rígido que administra una ferretería en un barrio atravesado por la violencia, el narcotráfico y la inseguridad.

Todo cambia cuando su nieta Irene comienza a relacionarse con personas vinculadas al crimen organizado. Ante ese escenario, Tirso decide involucrarse para proteger a su familia, enfrentándose a peligros cada vez mayores y poniendo a prueba sus propios límites.

Netflix: el oscuro thriller policial de ocho capítulos que fascina a la audiencia y ya lidera el ranking

Netflix: el oscuro thriller policial de ocho capítulos que fascina a la audiencia y ya lidera el ranking

A lo largo de los episodios, la serie no solo desarrolla intensas escenas de acción, sino que también aborda temas como la brecha generacional, la marginalidad, la violencia urbana y los dilemas morales de quienes intentan hacer lo correcto en un entorno hostil.

José Coronado lidera un elenco de alto nivel

Uno de los principales atractivos de la serie es la actuación de José Coronado, quien ofrece una interpretación sólida y convincente de Tirso Abantos.

El actor logra construir un personaje con múltiples matices, marcado por un pasado difícil, un fuerte sentido del deber y una permanente lucha interna entre la dureza y la sensibilidad. Su trabajo fue ampliamente reconocido por la crítica y por los espectadores, que destacan la profundidad emocional que aporta a la historia.

Maratón en español: las cuatro películas que arrasan en Netflix y no te podés perder

Maratón en español: las cuatro películas que arrasan en Netflix y no te podés perder

Luis Zahera se roba varias escenas

El otro gran protagonista es Luis Zahera, encargado de dar vida al inspector Ezequiel Fandiño, un policía con métodos poco convencionales y una personalidad impredecible.

Su personaje combina momentos de humor, tensión y drama, convirtiéndose rápidamente en uno de los favoritos del público. La forma en que enfrenta cada investigación y su particular manera de resolver los conflictos le aportan dinamismo a la trama y rompen con el estereotipo del policía tradicional.

Una dupla que sostiene el éxito de la serie

Gran parte del impacto de "Entrevías" radica en la relación entre Tirso y Ezequiel. Mientras el exmilitar representa la disciplina, el orden y los valores tradicionales, el inspector apuesta por estrategias mucho más flexibles y arriesgadas.

Las diferencias entre ambos generan constantes enfrentamientos, aunque también momentos de cooperación que enriquecen la historia y mantienen el interés del espectador de principio a fin.

La serie de José Coronado que es un éxito en Netflix y tiene 32 capítulos

La serie de José Coronado que es un éxito en Netflix y tiene 32 capítulos

La química interpretativa entre José Coronado y Luis Zahera se convirtió en uno de los aspectos más valorados de la ficción, aportando intensidad, emoción y un equilibrio entre el drama y el humor.

¿Por qué "Entrevías" es una de las mejores series para maratonear?

Si bien el catálogo de Netflix ofrece numerosas producciones españolas, "Entrevías" consiguió destacarse por combinar una historia de ritmo ágil con personajes bien desarrollados y un contexto social que aporta realismo.

Sus cuatro temporadas permiten disfrutar de una trama completa, con giros inesperados, escenas de acción y conflictos familiares que mantienen la tensión en cada episodio. Por eso, sigue siendo una de las recomendaciones más elegidas por quienes buscan una serie intensa para ver durante un fin de semana.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares
1

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más
2

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados
3

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?
4

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

La ola polar provocó en Tafí del Valle la primera nevada de la temporada
5

La ola polar provocó en Tafí del Valle la primera nevada de la temporada

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público
2

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
3

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia
4

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?
5

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?

Más Noticias
Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

La ola polar provocó en Tafí del Valle la primera nevada de la temporada

La ola polar provocó en Tafí del Valle la primera nevada de la temporada

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

El cincel de Lola Mora penetra con maestría en las yungas jujeñas

El cincel de Lola Mora penetra con maestría en las yungas jujeñas

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares

Este es mi país adoptivo: Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo

"Este es mi país adoptivo": Ousmane, el senegalés que formó su familia en Tucumán y alentó a su país en El Bajo

Jimena Barón, las redes sociales y el juicio que siempre recae sobre las madres

Jimena Barón, las redes sociales y el juicio que siempre recae sobre las madres

Comentarios