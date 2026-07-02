Netflix: la serie con José Coronado y Luis Zahera que se convirtió en un éxito mundial y es ideal para ver en un fin de semana

Las producciones españolas continúan consolidándose entre las más vistas de Netflix y una de las grandes responsables de ese fenómeno es "Entrevías", el thriller protagonizado por José Coronado y Luis Zahera. Con una combinación de acción, drama y suspenso, la ficción logró conquistar a espectadores de distintos países y hoy figura entre las opciones más recomendadas para quienes buscan una serie atrapante.