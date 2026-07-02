La ola polar provocó en Tafí del Valle la primera nevada de la temporada
Resumen para apurados
- La llegada de una ola polar provocó anoche la primera nevada de la temporada en Tafí del Valle, Tucumán, registrándose temperaturas bajo cero en la región.
- El fenómeno comenzó como agua nieve y se transformó en copos en Las Carreras y El Pinar, lo que obligó a restringir preventivamente el tránsito en la ruta 157 por hielo.
- Se prevé una máxima de 4°C e inestabilidad climática. Las autoridades mantendrán el monitoreo de las rutas viales para garantizar la seguridad de los conductores.
El pronóstico lo anticipó y, finalmente se cumplió: la ola polar dejó anoche la primera nevada de la temporada en Tafí del Valle, que atravesó temperaturas bajo cero y que para hoy espera una máxima de apenas 4°C.
Las bajas temperaturas, combinadas con una pequeña llovizna, comenzó pasadas las 20 en los Valles Calchaquíes y, poco a poco, esa agua nieve se fue transformando en los primeros copos.
Sin ser demasiado copiosa, la nevada prosiguió durante la madrugada, sobre todo en Las Carreras y El Pinar, para cesar en las primeras horas del jueves. Si bien se espera que las altas cumbres amanezcan cubiertas, la nevada fue leve en la zona céntrica de la ciudad vallista.
¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Tafí del Valle?
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan cielo cubierto y una temperatura máxima de 4 °C. La jornada promete inestabilidad y no se descartan nuevas lloviznas aisladas durante la tarde, aunque no se esperan nevadas.
Recomiendan transitar con precaución por la ruta 157
Desde la Dirección Provincial de Vialidad mantienen un monitoreo constante sobre el estado de la ruta 157, que comunica Acheral con los Valles Calchaquíes. Es por eso que anoche, debido al hielo acumulado en la calzada, se restringió el paso por el tramo comprendido entre Tafí y Amaicha.
Está previsto que, a partir de las 8, el pasó vehicular será restablecido, aunque dependerá de las condiciones climáticas y, sobre todo, del estado de la ruta.