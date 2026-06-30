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Netflix: el oscuro thriller policial de ocho capítulos que fascina a la audiencia y ya lidera el ranking

Los colores del mal: Negro le da continuidad al éxito polaco basado en los aclamados bestsellers de Małgorzata Oliwia Sobczak.

Netflix: el oscuro thriller policial de ocho capítulos que fascina a la audiencia y ya lidera el ranking
Netflix
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Netflix sumó a su catálogo "Los colores del mal: Negro", una secuela de suspenso policial basada en los libros de Małgorzata Sobczak que ya lidera el ranking de la plataforma.
  • Esta secuela sigue al fiscal Leopold Bilski en la investigación de un homicidio que devela una red de crimen organizado y secretos de Estado en la costa polaca de Gdynia.
  • El rotundo éxito de la producción asegura la continuidad de la franquicia en Netflix, que planea adaptar las siguientes tres novelas de la saga: Blanco, Amarillo y Azul.
Resumen generado con IA

Netflix sumó a su catálogo un título que causa furor en la plataforma. Se trata de Los colores del mal: Negro, la esperada continuación del éxito polaco basado en los aclamados bestsellers de la escritora Małgorzata Oliwia Sobczak, una propuesta imperdible para los fanáticos de los thrillers.

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Esta producción logró posicionarse rápidamente como un gran éxito dentro de la aplicación de streaming. El largometraje da continuidad a la atrapante saga de suspenso que capturó la atención de la audiencia internacional mediante su oscura trama policial.

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¿De qué se trata el trhiller que provoca sensación en Netflix?

La sinopsis de la plataforma de streaming detalla que, cuando un chico desaparece en un pequeño y tranquilo pueblo, un fiscal recién reasignado empieza a descubrir vínculos inesperados con un antiguo caso. Luego de resolver el escabroso "caso de la playa" en la primera película, esta secuela vuelve a sumergir a la audiencia en los rincones más turbios donde el crimen organizado y los secretos de Estado van de la mano.

El implacable fiscal Leopold Bilski, interpretado por Jakub Gierszał, regresa al ruedo tras un brutal asesinato que sacude la aparente tranquilidad de la costa de Gdynia, específicamente en el submundo de la noche y los astilleros. Lo que comienza como la investigación de un homicidio aislado rápidamente destapa una olla a presión, al descubrir que está frente a la punta del iceberg de una gigantesca organización criminal sostenida por las esferas más altas del poder, involucrada en narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero.

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Tensión constante y el futuro de la franquicia literaria en Netflix

Con la mafia local pisándole los talones, el protagonista deberá cruzar líneas rojas y poner en riesgo su propia vida para desmantelar una red que no dudará en aplastar a quien se interponga en su camino. Aunque respeta los códigos clásicos del género policial, la película brilla por su clima opresivo y su capacidad de generar una atmósfera de suspenso permanente para el espectador.

El universo literario de la escritora Sobczak es amplio y el éxito rotundo de estas adaptaciones en el gigante del streaming asegura que la franquicia recién inicia su recorrido. Para la tranquilidad de los fanáticos de la saga, trascendió que el plan de la producción consiste en llevar a la pantalla las siguientes tres novelas que componen la obra original: Blanco, Amarillo y Azul.

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