Netflix: el oscuro thriller policial de ocho capítulos que fascina a la audiencia y ya lidera el ranking

El implacable fiscal Leopold Bilski, interpretado por Jakub Gierszał, regresa al ruedo tras un brutal asesinato que sacude la aparente tranquilidad de la costa de Gdynia, específicamente en el submundo de la noche y los astilleros. Lo que comienza como la investigación de un homicidio aislado rápidamente destapa una olla a presión, al descubrir que está frente a la punta del iceberg de una gigantesca organización criminal sostenida por las esferas más altas del poder, involucrada en narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero.