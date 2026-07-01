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Netflix cambió la forma de iniciar sesión: ¿aún se puede compartir la cuenta?

La plataforma comenzó a implementar un nuevo sistema de acceso que exige asociar un email a cada perfil. El cambio busca reforzar la seguridad de las cuentas y facilitar el inicio de sesión de cada usuario.

Netflix realiza algunos cambios importantes.
Netflix realiza algunos cambios importantes.
Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • Netflix exige en Argentina desde el 15 de junio un correo propio para cada perfil para reforzar la seguridad y facilitar el acceso a cuentas compartidas en un mismo hogar.
  • Los usuarios deben asociar un mail único desde la configuración de su cuenta. La medida surge ante el aumento de hackeos y robo de credenciales en plataformas de streaming.
  • El cambio busca dar más autonomía de acceso e individualidad a los usuarios, aunque genera quejas por sumar pasos adicionales para ingresar en dispositivos compartidos.
Resumen generado con IA

Netflix comenzó a implementar un cambio que modifica la forma en que millones de usuarios acceden a la plataforma. Desde el 15 de junio, cada perfil deberá contar con una dirección de correo electrónico propia para iniciar sesión, incluso cuando forme parte de una cuenta compartida.

Según explicó Netflix Argentina, el objetivo es facilitar el acceso de cada usuario y reforzar la seguridad de las cuentas.

"El acceso se simplifica para todos los miembros del hogar, ya que no tendrán que depender del correo electrónico de otra persona para iniciar sesión. Su propio correo se convierte en la clave para acceder rápidamente desde el teléfono, el televisor u otros dispositivos", señalaron desde la compañía

¿Se puede seguir compartiendo una cuenta de Netflix?

Sí. El nuevo sistema no modifica las condiciones para compartir una cuenta dentro del mismo hogar, sino que incorpora un método de acceso individual para cada perfil.

Hasta ahora, todos los perfiles de una cuenta ingresaban utilizando el correo electrónico del titular. Con la actualización, cada perfil tendrá sus propias credenciales, lo que permitirá iniciar sesión de manera independiente desde televisores, celulares, tablets o computadoras.

La nueva modalidad también facilita la recuperación del acceso a un perfil y permite que cada usuario reciba comunicaciones personalizadas sin depender del correo del dueño de la cuenta.

Cómo funciona el nuevo inicio de sesión de Netflix

Con la actualización, cada perfil deberá asociar un correo electrónico exclusivo. Ese email no podrá estar vinculado a otra cuenta ni a otro perfil de Netflix.

Una vez configurado, cada usuario recibirá:

Sus propias notificaciones por correo electrónico.

Recomendaciones personalizadas.

Opciones para recuperar el acceso a su perfil.

Comunicaciones individuales de Netflix.

Durante el despliegue de la actualización, numerosos usuarios comenzaron a recibir una notificación dentro de la plataforma con el siguiente mensaje: "Añade una dirección de correo electrónico a tu perfil para iniciar sesión más fácilmente, recuperar tu cuenta, recibir sugerencias personalizadas y mucho más".

Netflix aclaró que la nueva función no se aplica a los perfiles infantiles.

Cómo agregar un correo electrónico a un perfil de Netflix

Para asociar un email propio a un perfil hay que seguir estos pasos:

Ingresar a Cuenta desde un navegador web e iniciar sesión.

Seleccionar Perfiles.

Elegir el perfil que se desea modificar.

Hacer clic sobre el nombre del perfil.

En Información de contacto, agregar o actualizar la dirección de correo electrónico.

Confirmar el cambio desde el email recibido.

La empresa indicó que tanto el titular de la cuenta como el usuario del perfil recibirán un correo de confirmación una vez completado el proceso.

Por qué Netflix implementó este cambio

La plataforma explicó que el nuevo sistema busca simplificar el acceso y mejorar la seguridad de las cuentas.

Al asignar un correo electrónico a cada perfil, cada usuario puede administrar su acceso de forma independiente y recuperar la cuenta sin depender del titular de la suscripción. Además, Netflix obtiene un mayor control sobre la actividad de cada perfil.

No obstante, algunos usuarios cuestionaron la medida porque consideran que agrega un paso adicional para utilizar dispositivos compartidos, como los televisores del hogar, donde antes bastaba con cambiar de perfil sin identificarse nuevamente.

Qué hacer si sospechás que alguien ingresó a tu cuenta de Netflix

El cambio llega en un contexto de creciente preocupación por el robo de credenciales y los accesos no autorizados a plataformas de streaming.

Si sospechás que otra persona está utilizando tu cuenta, Netflix recomienda:

Revisar los dispositivos con sesión iniciada desde la sección Cuenta.

Verificar que todos los perfiles pertenezcan a personas autorizadas.

Controlar el correo electrónico asociado, el plan contratado y los medios de pago.

Cambiar la contraseña si detectás actividad sospechosa.

Cerrar la sesión en todos los dispositivos para impedir nuevos accesos.

Las credenciales robadas mediante filtraciones de datos, malware o campañas de phishing suelen terminar a la venta en foros clandestinos, lo que facilita el acceso ilegal a servicios de streaming.

Por eso, la empresa recomienda revisar periódicamente la actividad de la cuenta y mantener actualizados los datos de acceso para reducir el riesgo de vulneraciones.

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