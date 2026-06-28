SociedadActualidad

La serie de José Coronado que es un éxito en Netflix y tiene 32 capítulos

El actor interpreta a Tirso Abantos, un veterano que debe proteger a su nieta Irene frente a las amenazas del crimen organizado.

La serie de José Coronado que es un éxito en Netflix y tiene 32 capítulos
Netflix
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Netflix sumó a su catálogo global la serie española 'Entrevías', protagonizada por José Coronado, logrando un gran éxito este mes por su mezcla de drama social y suspenso.
  • La producción cuenta con 32 episodios en cuatro entregas y sigue a un veterano que protege a su nieta de bandas criminales en un barrio conflictivo con ayuda de un policía.
  • Esta ficción consolida el éxito de las producciones españolas en el streaming global y destaca por su equilibrio entre la acción trepidante y el desarrollo psicológico.
Resumen generado con IA

Netflix sumó a su catálogo global una producción española que redefine el éxito televisivo contemporáneo llamada Entrevías. Esta ficción combina suspenso y drama social para cautivar audiencias internacionales durante el presente mes.

Netflix de estreno: todos los títulos que llegan al catálogo en julio de 2026

Netflix de estreno: todos los títulos que llegan al catálogo en julio de 2026

El relato transcurre en un barrio conflictivo donde la delincuencia marca el ritmo cotidiano de sus habitantes. Treinta y dos episodios distribuidos en cuatro entregas conforman esta propuesta audiovisual de alto impacto emocional.

El regreso triunfal de figuras consagradas con Entrevías

José Coronado interpreta magistralmente a Tirso Abantos, un veterano de guerra con temperamento severo. El personaje administra una ferretería mientras observa la decadencia moral del entorno urbano circundante. Su vida cambia drásticamente cuando debe proteger a su nieta ante peligrosas bandas criminales.

Luis Zahera encarna al oficial Ezequiel Fandiño con una frescura que asombra a la crítica especializada. Aquel policía utiliza métodos ambiguos situados justo en el límite de la legalidad vigente. El carisma actoral permite que un rol secundario adquiera relevancia fundamental dentro de la trama principal.

Tensión narrativa y química actoral insuperable

La relación entre ambos protagonistas genera chispas constantes por sus visiones opuestas del orden público. Mientras el exmilitar defiende la disciplina rígida, el agente prefiere soluciones poco convencionales para resolver crisis. Esa dualidad enriquece cada escena mediante diálogos cargados de sarcasmo y realidad cruda.

La joven Irene representa el motivo central para que su abuelo abandone el retiro voluntario definitivamente. José Coronado logra transmitir sentimientos profundos mediante gestos mínimos sin necesidad de recurrir a la violencia física constante. Los espectadores valoran positivamente este equilibrio entre acción trepidante y desarrollo psicológico de los personajes involucrados.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera
1

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y el Gobierno oficializaría hoy a Santilli
2

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete y el Gobierno oficializaría hoy a Santilli

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania
3

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania

La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia
4

La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia

Salió corriendo: la dramática reacción de Federica Pais cuando se enteró de la muerte de Ernestina Pais
5

"Salió corriendo": la dramática reacción de Federica Pais cuando se enteró de la muerte de Ernestina Pais

Ranking notas premium
Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027
1

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991
2

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991

La política, en el país de las maravillas
3

La política, en el país de las maravillas

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete
4

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete

Los Gianserra y el origen de la industria arrocera
5

Los Gianserra y el origen de la industria arrocera

Más Noticias
El invierno se vuelve más crudo: una nueva masa de aire polar traerá heladas intensas y temperaturas bajo cero

El invierno se vuelve más crudo: una nueva masa de aire polar traerá heladas intensas y temperaturas bajo cero

Ni el piso ni el placard: este es el lugar más sucio del dormitorio y que seguro te olvidas de limpiar

Ni el piso ni el placard: este es el lugar más sucio del dormitorio y que seguro te olvidas de limpiar

Horóscopo de este domingo: ¿qué signos reciben un impulso de energía y cuáles buscan equilibrio?

Horóscopo de este domingo: ¿qué signos reciben un impulso de energía y cuáles buscan equilibrio?

La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia

La desconocida historia de Milka Truol, la madre de Ernestina Pais que enfrentó una dura tragedia

Alerta amarilla por tormentas fuertes y vientos intensos: ¿cuáles son las provincias afectadas?

Alerta amarilla por tormentas fuertes y vientos intensos: ¿cuáles son las provincias afectadas?

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania

La curiosa participación de Emiliano Martínez en el golazo de tiro libre de Lo Celso ante Jordania

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

Así quedó la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026: cuál es la potencia que se quedó afuera

Cuando la IA hace los deberes, ¿cómo se evalúa el aprendizaje?

Cuando la IA hace los deberes, ¿cómo se evalúa el aprendizaje?

Comentarios