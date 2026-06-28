La serie de José Coronado que es un éxito en Netflix y tiene 32 capítulos

Resumen para apurados
- Netflix sumó a su catálogo global la serie española 'Entrevías', protagonizada por José Coronado, logrando un gran éxito este mes por su mezcla de drama social y suspenso.
- La producción cuenta con 32 episodios en cuatro entregas y sigue a un veterano que protege a su nieta de bandas criminales en un barrio conflictivo con ayuda de un policía.
- Esta ficción consolida el éxito de las producciones españolas en el streaming global y destaca por su equilibrio entre la acción trepidante y el desarrollo psicológico.
Netflix sumó a su catálogo global una producción española que redefine el éxito televisivo contemporáneo llamada Entrevías. Esta ficción combina suspenso y drama social para cautivar audiencias internacionales durante el presente mes.
El relato transcurre en un barrio conflictivo donde la delincuencia marca el ritmo cotidiano de sus habitantes. Treinta y dos episodios distribuidos en cuatro entregas conforman esta propuesta audiovisual de alto impacto emocional.
El regreso triunfal de figuras consagradas con Entrevías
José Coronado interpreta magistralmente a Tirso Abantos, un veterano de guerra con temperamento severo. El personaje administra una ferretería mientras observa la decadencia moral del entorno urbano circundante. Su vida cambia drásticamente cuando debe proteger a su nieta ante peligrosas bandas criminales.
Luis Zahera encarna al oficial Ezequiel Fandiño con una frescura que asombra a la crítica especializada. Aquel policía utiliza métodos ambiguos situados justo en el límite de la legalidad vigente. El carisma actoral permite que un rol secundario adquiera relevancia fundamental dentro de la trama principal.
Tensión narrativa y química actoral insuperable
La relación entre ambos protagonistas genera chispas constantes por sus visiones opuestas del orden público. Mientras el exmilitar defiende la disciplina rígida, el agente prefiere soluciones poco convencionales para resolver crisis. Esa dualidad enriquece cada escena mediante diálogos cargados de sarcasmo y realidad cruda.
La joven Irene representa el motivo central para que su abuelo abandone el retiro voluntario definitivamente. José Coronado logra transmitir sentimientos profundos mediante gestos mínimos sin necesidad de recurrir a la violencia física constante. Los espectadores valoran positivamente este equilibrio entre acción trepidante y desarrollo psicológico de los personajes involucrados.