Maratón en español: las cuatro películas que arrasan en Netflix y no te podés perder

Cuenta con un emocionante guion que entrelaza lo cotidiano y lo fantástico: la historia de una niña de 10 años que descubre un teléfono público fuera de servicio en una pequeña ciudad, el cual le permite hablar con familiares y amigos que ya no están. Cada uno de ellos tiene asuntos pendientes. Risa los ayudará con sus pedidos, que deberá resolver en el mundo de los vivos. Así, ellos le permitirán, a cambio, hablar con su padre por última vez.