Maratón en español: las cuatro películas que arrasan en Netflix y no te podés perder

Resumen para apurados
- Netflix sumó recientemente a su catálogo global cuatro películas de España, Argentina y México para renovar su oferta con producciones de drama, suspenso y aventura.
- Los títulos destacados son La desconocida, Risa y la cabina del viento, Soy Frankelda y México 86, que combinan intriga policial, fantasía y relatos históricos de la región.
- Esta selección busca consolidar el éxito de las producciones de habla hispana en el streaming global, atrayendo audiencias mediante tramas diversas y elencos de gran trayectoria.
Netflix sumó recientemente producciones en español a su catálogo internacional, renovando su oferta con relatos que recorren el drama, el suspenso, el crimen, el deporte y la aventura. Estas nuevas incorporaciones prometen atrapar a la audiencia mediante tramas complejas, elencos de gran trayectoria y visiones directivas originales. Para quienes buscan historias potentes en nuestro idioma, la plataforma presenta opciones frescas que van desde intrigas policiales en puertos europeos hasta viajes fantásticos por el subconsciente decimonónico.
La selección actual destaca por su diversidad geográfica y temática, reuniendo títulos de España, Argentina y México en un abanico para todos los gustos. Entre las alternativas disponibles, los espectadores encontrarán misterios médicos contrarreloj, emotivas conexiones familiares que desafían la muerte, mundos animados con toques oscuros y apasionantes narraciones sobre los entretelones del fútbol mundial. A continuación, repasamos cuatro largometrajes imperdibles que ya se encuentran disponibles para disfrutar durante el fin de semana.
Las cuatros películas en español para ver en Netflix
La desconocida
2026 - Dir: Gabe Ibáñez
Duración: 105 minutos.
Origen: España.
La policía encuentra a una mujer amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona. Al resultar incapaz de recordar su identidad, las fuerzas de seguridad disponen su traslado inmediato al hospital, lugar donde su vida corre peligro nuevamente debido a un repentino intento de asesinato.
Ante la gravedad de los hechos, la detective Anna Ripoll asume la responsabilidad de investigar este enigmático caso en colaboración con el oficial Quique Zárate. Ambos agentes inician así una carrera a contrarreloj con el objetivo de descubrir quién es la misteriosa víctima y desentrañar los secretos ocultos en su memoria.
Risa y la cabina del viento
2025 - Dir: Juan Cabral
Duración: 95 minutos.
Reparto: Cazzu, Diego Peretti, Elena Romero, Joaquín Furriel, Graciela Borges, Fabián Casas, Silvina Sabater y Gustavo Garzón.
Origen: Argentina.
Cuenta con un emocionante guion que entrelaza lo cotidiano y lo fantástico: la historia de una niña de 10 años que descubre un teléfono público fuera de servicio en una pequeña ciudad, el cual le permite hablar con familiares y amigos que ya no están. Cada uno de ellos tiene asuntos pendientes. Risa los ayudará con sus pedidos, que deberá resolver en el mundo de los vivos. Así, ellos le permitirán, a cambio, hablar con su padre por última vez.
Soy Frankelda
2025 - Dir: Arturo Ambriz, Roy Ambriz
Duración: 106 minutos.
Reparto: Assira Abbate, Anahí Allué, Arturo Ambriz.
Origen: México.
Frankelda, una decidida escritora mexicana del siglo XIX, viaja a su subconsciente para enfrentarse a los monstruos sobre los que ha escrito. Guiada por un príncipe atormentado, deberá restablecer el equilibrio entre ficción y realidad antes de que sea demasiado tarde.
México 86
2026 - Dir: Gabriel Ripstein
Duración: 109 minutos.
Reparto: Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Guillermo Villegas.
Origen: México.
México nunca consiguió ganar un Mundial pero alguien decidió que eso no representaba un problema. México 86 cuenta la historia de Martín de la Torre, un tipo ambicioso que encontró la forma de escalar hasta la cima y llevar el Mundial del ’86 a tierras mexicanas a cualquier costo, utilizando puro ingenio, audacia y absolutamente ningún escrúpulo. Porque si resulta imposible triunfar en la cancha siempre quedan otras formas de jugar.