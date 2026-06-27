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Hallaron sin vida a la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela

Después de 74 horas de intensa búsqueda, rescatistas y voluntarios encontraron los cuerpos de la familia del defensor argentino en La Guaira. El sismo de magnitud 7,5 dejó una profunda tragedia en el país.

Hallaron sin vida a la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela
27 Junio 2026

La tragedia golpeó de lleno al futbolista argentino Lucas Trejo. Tras 74 horas de intensa labor de búsqueda, equipos de rescate y voluntarios hallaron sin vida a la esposa y los dos hijos del jugador en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió a Venezuela.

Los operativos se mantuvieron de manera ininterrumpida desde el momento del derrumbe, con la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros. Sin embargo, aunque los equipos de emergencia lograron acceder finalmente al lugar donde se encontraba la familia, el auxilio llegó demasiado tarde para evitar el desenlace fatal.

Trejo, defensor argentino de 38 años que actualmente juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida luego de confirmarse la muerte de su esposa y de sus dos hijos.

La noticia generó una profunda conmoción tanto en Venezuela como en Argentina. Compañeros de equipo, clubes, dirigentes, futbolistas y cientos de aficionados comenzaron a expresar sus condolencias y mensajes de apoyo al jugador a través de las redes sociales.

El terremoto de magnitud 7,5 provocó importantes daños estructurales en distintas localidades venezolanas, especialmente en el estado de La Guaira, donde numerosos edificios colapsaron y continúan las tareas de búsqueda de personas desaparecidas.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de rescate en las zonas más afectadas mientras avanza el relevamiento de víctimas y daños materiales. La catástrofe dejó miles de personas damnificadas y abrió una campaña de asistencia humanitaria para atender a quienes perdieron sus hogares.

La muerte de la familia de Lucas Trejo se convirtió en uno de los episodios más dolorosos derivados del devastador sismo, que mantiene de luto al fútbol y a toda la comunidad venezolana.

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