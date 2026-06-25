Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia desaparecida tras el terremoto en Venezuela

Con una estatura de 1,83 metros y perfil zurdo, desarrolló una extensa trayectoria en equipos de Sudamérica y Europa, acumulando experiencia a lo largo de los años. Desde el 27 de febrero de 2026 integra el plantel del Marítimo La Guaira, equipo de la segunda división del fútbol venezolano, con un contrato vigente hasta diciembre de este año. Según el sitio especializado Transfermarkt, su valor de mercado actual se estima en 10 mil euros.