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Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia desaparecida tras el terremoto en Venezuela

El defensor cordobés Lucas Trejo atraviesa horas de angustia tras los terremotos en Venezuela. El jugador del Marítimo La Guaira perdió contacto con su esposa y sus dos hijos luego del derrumbe de la vivienda donde residían.

Lucas Trejo busca a su familia tras los terremotos en Venezuela: No sé nada de ellos
Lucas Trejo busca a su familia tras los terremotos en Venezuela: "No sé nada de ellos"
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia en Venezuela tras el derrumbe de su hogar por los recientes terremotos en el país.
  • Trejo, defensor del Marítimo La Guaira de 38 años, perdió contacto con su esposa e hijos tras los sismos, mientras continúan los operativos de rescate en la zona.
  • El caso conmociona al ámbito deportivo y social, mientras la prioridad absoluta del jugador sigue siendo hallar a su familia en medio de esta grave tragedia nacional.
Resumen generado con IA

La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela también golpeó de lleno al fútbol argentino. Lucas Trejo, defensor cordobés que actualmente juega en el Marítimo La Guaira, atraviesa horas de profunda angustia luego de que el derrumbe de la vivienda donde residía su familia lo dejara sin noticias de su esposa y sus dos hijos.

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

El futbolista, de 38 años, permanece en una intensa búsqueda para conocer el paradero de sus seres queridos, mientras continúan los operativos de rescate en las zonas más afectadas por los sismos.

Lucas Trejo busca a su familia tras los terremotos en Venezuela: Lucas Trejo busca a su familia tras los terremotos en Venezuela:

La carrera de Lucas Trejo, el defensor argentino que juega en Venezuela

Lucas Federico Trejo nació el 29 de diciembre de 1987 en la ciudad de Córdoba y se desempeña como defensor central. Antes de continuar su carrera en el exterior, tuvo pasos por Instituto y Racing de Nueva Italia, clubes donde inició su recorrido como futbolista profesional.

Con una estatura de 1,83 metros y perfil zurdo, desarrolló una extensa trayectoria en equipos de Sudamérica y Europa, acumulando experiencia a lo largo de los años. Desde el 27 de febrero de 2026 integra el plantel del Marítimo La Guaira, equipo de la segunda división del fútbol venezolano, con un contrato vigente hasta diciembre de este año. Según el sitio especializado Transfermarkt, su valor de mercado actual se estima en 10 mil euros.

La desesperada búsqueda de su esposa e hijos

La vida deportiva de Trejo quedó completamente relegada tras los terremotos que afectaron a Venezuela y provocaron el colapso de numerosas viviendas y edificios, entre ellos la casa donde se encontraba su familia en La Guaira.

Hasta el momento, el jugador no logró establecer contacto con su esposa ni con sus dos hijos, situación que generó una fuerte repercusión tanto en el ambiente deportivo como entre los usuarios de las redes sociales, donde miles de personas siguen de cerca la evolución de la búsqueda.

Mientras avanzan las tareas de rescate, la prioridad para el defensor argentino es encontrar a sus seres queridos en medio de una de las mayores tragedias que afectó al país en los últimos años.

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